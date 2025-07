Dove vedere in tv Italia-Cuba, Nations League volley 2025: orario quarto di finale, programma, streaming

L’Italia affronterà Cuba ai quarti di finale della Nations League di volley femminile: l’appuntamento è per mercoledì 30 luglio (ore 09.00) a Ningbo (Cina), località che ospiterà la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni del Mondo si presenteranno agli atti conclusivi dopo aver infilato dieci vittorie su dodici incontri disputati nella fase preliminare, conclusa al secondo posto alle spalle del Brasile.

Gli azzurri affronteranno la settima classificata in una partita da dentro o fuori per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra la Francia e la Slovenia, mentre dall’altra parte del tabellone il Brasile incrocerà la Cina e il Giappone se la dovrà vedere con la Polonia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti alla verve della formazione caraibica, che come sempre potrebbe tirare fuori l’asso dalla manica.

Riflettori puntati sugli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cuba, quarto di finale della Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CUBA, QUARTI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 30 luglio

Ore 09.00 Italia vs Cuba – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-CUBA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.