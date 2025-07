LIVE Sonego-Bu, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: ostacolo cinese non semplice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e il cinese Yunchaokete Bu, valido per il secondo turno del torneo ATP di Toronto 2025. Inizia dalla sfida con il giocatore cinese il cammino del tennista azzurro nel primo dei due Masters 1000 in preparazione all’Open degli Stati Uniti.

Lorenzo Sonego, dopo l’ottimo torneo disputato a Wimbledon con gli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton, ha iniziato la sua estate sul cemento americano con la sconfitta incassata contro il connazionale Matteo Arnaldi nei sedicesimi di finale del torneo ATP di Washington.

Il tennista piemontese, in vista dell’ultimo Slam stagionale, ha bisogno di giocare partite per trovare continuità nei propri meccanismi di gioco e per guadagnarsi la qualificazione al turno successivo dovrà superare un ostacolo non semplice. Il miglior risultato in carriera del tennista asiatico, che al debutto ha superato in due set il ceco Vit Kopriva, è la semifinale raggiunta nell’edizione 2024 del torneo ATP di Pechino. Quest’anno, ad eccezione dei quarti di finale raggiunti a Montpellier, Bu non ha mai superato il secondo turno nei tornei del circuito maggiore.

Non ci sono precedenti, quello odierno è il primo confronto diretto tra i due giocatori. Il match sarà il primo in programma sul Court 4. Chi passerà il turno guadagnerà il pass per i sedicesimi di finale e la sfida contro il vincente del match tra il russo Andrey Rublev, testa di serie numero sei del seeding canadese, e il francese Hugo Gaston, autore dell’eliminazione di Mattia Bellucci.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego, testa di serie numero 28, e il cinese Yunchaokete Bu, match valido il second turno del torneo ATP di Toronto: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita inaugurerà il programma sul Court 4 e inizierà alle ore 18:30.