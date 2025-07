LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cerasuolo all’attacco, torna D’Ambrosio nei 100 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia ha iniziato benissimo l’appuntamento iridato con tre medaglie, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e dieci posti in finale conquistati.

A Singapore si entra nel cuore del programma con cinque finali ad altissimo contenuto tecnico ed emotivo, e per gli azzurri sarà un banco di prova importante, tra ambizioni concrete e nuove sfide. C’è attesa per la staffetta mista mista, dove gli azzurri proveranno a stupire il mondo, mentre nei 200 misti maschili il ligure Alberto Razzetti punta a confermare la finale olimpica. L’assenza dei big in altre specialità apre scenari inediti: sarà una giornata in cui anche un dettaglio può decidere tutto. E tra i 50 dorso femminili, i 100 stile libero maschili e i 200 misti donne, il livello è altissimo. Gli occhi dell’Italia sono puntati sulla vasca: ogni centesimo può valere una medaglia.

La gara dei 50 dorso femminili ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025 si preannuncia tra le più incerte. Con l’assenza della campionessa olimpica e iridata Kaylee McKeown, la favorita è l’americana Katharine Berkoff, leader stagionale con 26”97, nuovo record USA e terzo crono di sempre. In corsa per il podio anche la canadese Kylie Masse (27”13), l’inglese Lauren Cox (27”15) e Regan Smith, argento uscente. Attenzione alla cinese Wan Letian, che ha nuotato in 27”09. Outsider da tenere d’occhio sono la francese Mary-Ambre Moluh, la russa neutrale Gaifutdinova e la neerlandese Giele. Pronostico apertissimo: il podio si deciderà sul filo dei centesimi.

I 100 stile libero maschili ai Mondiali di Singapore si annunciano come la gara più esplosiva del programma. Per la prima volta, in corsia ci saranno tre nuotatori con personali sotto i 47 secondi. Davanti a tutti c’è Pan Zhanle, primatista mondiale con 46.40, ma il rumeno David Popovici ha già nuotato in 46.71 nel 2025, secondo crono di sempre. Occhio anche a Jack Alexy (46.99), Kyle Chalmers (47.27) e Gui Caribe (47.10), con cinque dei top 10 all-time al via. Tra gli outsider da seguire Grousset, Kornev, Richards e i giovani emergenti come Carlos D’Ambrosio. Una finale da brividi, con margini ridottissimi e un oro da conquistare sul filo dei centesimi.

Nei 200 misti femminili dei Mondiali di Singapore l’attesa è tutta per Summer McIntosh, che dopo l’oro olimpico torna in vasca con il nuovo primato mondiale di 2:05.70. La canadese è la prima nuotatrice della storia a scendere sotto i 2:06, combinando al meglio tutte e quattro le frazioni. Le rivali proveranno a tenerle testa: Alex Walsh (USA), argento mondiale 2023, punta a una gara d’attacco, mentre la cinese Yu Yiting (2:08.67 stagionale) cercherà di sorprendere in partenza. Da seguire anche Mary-Sophie Harvey, outsider di lusso dopo il personale ai Trials (2:08.78). Attenzione alle sorprese: Gorbenko, Wood, Shanahan e la baby cinese Yu Zidi, appena 12 anni, completano un cast ricco di talento.

Nei 200 misti maschili dei Mondiali di Singapore 2025, l’assenza del campione olimpico Leon Marchand apre il campo a una lotta serrata per il titolo. In testa al ranking stagionale c’è Shaine Casas (1:55.73), tallonato dal connazionale Carson Foster (1:55.76), entrambi in grande forma. Occhio anche a Duncan Scott, argento a Parigi, e al giapponese Tomoyuki Matsushita, in forte crescita. L’ungherese Hubert Kos torna competitivo, mentre Alberto Razzetti, sesto ai Giochi, proverà a entrare in finale. Tra i possibili outsider, anche Ilya Borodin e Kosuke Makino. Con sei dei finalisti olimpici al via, il podio è apertissimo e i centesimi faranno la differenza.

La staffetta 4×100 mista mista è tra le gare più affascinanti e imprevedibili del programma. Dopo l’oro olimpico e il record del mondo in 3:37.43, gli Stati Uniti sono ancora i favoriti, pur senza Murphy e Fink. La Cina, oro 2023, resta una minaccia con Xu e Qin, mentre l’Australia punta sulla solidità di McKeown e O’Callaghan. L’Italia sogna il colpo grosso con Ceccon, Martinenghi, Cocconcelli e Curtis, se troverà subito la miglior formazione. Attenzione anche a Francia, Canada e alla squadra NAB, outsider capaci di tutto in una finale da brividi dove ogni cambio sarà decisivo. In programma quattro finali nel pomeriggio: gli 800 stile libero uomini senza azzurri, i 200 stile libero donne senza azzurri, i 50 rana uomini e i 200 farfalla donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 4.00 con le batterie e si prosegue alle 13.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali. Buon divertimento!