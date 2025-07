LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca il medagliere con spadisti e sciabolatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata valida per i Campionati Mondiali di scherma 2025. Sarà un atto conclusivo molto complicato, in quanto la compagine italiana andrà a caccia della vittoria nel medagliere. Ma per riuscire nell’intento, dovrà davvero superarsi nelle ultime due gare in programma, riservate alla prova a squadre della spada maschile e della sciabola femminile.

Si comincerà alle ore 7:00 italiane con gli ottavi della spada maschile, segmento in cui l’Italia affronterà i Paesi Bassi. Non una qualificazione agevole per Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino che, in occasione dei preliminari, hanno battuto soffrendo la Svezia. Se i nostri ragazzi staccheranno il pass per i quarti, se la vedranno invece con una tra Kazakistan e Cina.

Poi, alle 8:00, sarà invece il turno delle sciabolatrici. In tal senso la formazione composta da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale (ieri sul velluto contro l’Iran) sfiderà la Spagna. In caso di passaggio del turno invece la sfida sarebbe con una tra Hong Kong e Giappone.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE testale della giornata conclusiva dei Mondiali di scherma 2025. Assalto dopo assalto, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 7:00. Buon divertimento!