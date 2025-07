LIVE Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano affronta la wild-card locale che ci sorprese in Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) 2025 che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e la Wild Card canadese Alexis Galarneau.

Una vecchia conoscenza di Davis della Nazionale italiana sul cammino dell’azzurro verso nuovi orizzonti sul cemento americano. Nel 2023 a Bologna il canadese fu in grado di sconfiggere niente meno che Lorenzo Sonego, sorpreso dal tennis verticale e spumeggiante di Galarneau, che è giocatore da match singolo e che viene invitato tutti gli anni nel Masters 1000 di casa di Toronto o di Montreal. Fuori dai primi 190 giocatori del mondo, non va sottovalutato poiché già la vittoria di primo turno contro Rinderknech la dice lunga sulla sua pericolosità su questa superficie di gioco.

Cobolli è stabilmente in top 20, al numero 17 virtuale. Questa settimana perde i 330 punti ottenuti grazie alla finale raggiunta nel 2024 a Washington, che fu la prima nel circuito maggiore, e virtualmente scalerebbe al 20° posto ATP. Il margine sul 21° giocatore del mondo però è di circa 200 punti, ricordando che in vista degli US Open l’ottimale sarebbe risalire fino alla 16/17 posizione, per avere un cammino più agevole fino agli ottavi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Alexis Galarneau, valida per un posto al 3° turno del Masters 1000 di Toronto 2025: si gioca come 2° match dalle 17:00 dopo Rublev-Gaston! Vi aspettiamo!