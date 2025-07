L’Italia può vincere il medagliere di scherma? Decisiva l’ultima giornata (che non sarà oggi): sfida a USA e Francia

I Mondiali di scherma vivono quest’oggi una giornata di sostanziale riposo, visto che in programma ci sono solo i primissimi assalti delle gare a squadre di sciabola femminile e spada maschile. Domani ci sarà la chiusura con l’assegnazione delle ultime medaglie e si capirà chi riuscirà a trionfare nel medagliere della rassegna iridata.

In questo momento ci sono solo due nazioni che sono riuscite a conquistare due ori e sono Stati Uniti (entrambe nel fioretto femminile) ed Italia (fioretto e sciabola maschile a squadre), ma con gli americani che sono in questo momento davanti grazie al maggior numero di argenti. Infatti gli USA hanno solo tre medaglie, ma 2 ori e un argento, rispetto alle sei dell’Italia, che ha finora collezionato due ori e quattro bronzi.

Oltre a Stati Uniti ed Italia, in piena corsa per vincere il medagliere ci sono anche la Francia e la Russia (selezione atleti indipendenti), che si giocano carte decisamente importanti nella giornata di domani. Un oro francese potrebbe cambiare davvero la contesa, visto che la selezione transalpina ha un oro, tre argenti e un bronzo. Attenzione, però, anche alla squadra russa, che vanta finora un oro e due argenti e quindi anche lei può sognare il primo posto nel medagliere.

Saranno decisive le gare a squadre di sciabola femminile e spada maschile. Nella sciabola la Francia parte sicuramente con i favori del pronostico, ma nei quarti di finale potrebbe proprio esserci uno scontro diretto con la Russia di Egorian (oro nell’individuale) e Velikaya. Una sfida che promette decisamente scintille. Italia e Stati Uniti possono recitare il ruolo delle outsider con il cammino di entrambe ricco di insidie, con un’Italia che deve stare attenta già all’ottavo di finale con la Spagna e con gli USA che nell’eventuale quarto avranno la Corea del Sud.

Nella spada maschile sono Francia ed Italia le due squadre con più ambizioni e speranze di salire sul podio. Stati Uniti e Russia sembrano essere decisamente più gradini sotto ed inoltre gli americani potrebbero anche trovarsi di fronte i francesi con anticipo, ma questa è da sempre una gara che può regalare sorprese e può davvero succedere di tutto.

In chiave Italia anche un solo argento potrebbe non bastare. Certo un nuovo incredibile titolo mondiale mettere la parola fine su ogni tipo di lotta per il primo posto nel medagliere. Se Francia o Russia non dovessero vincere nulla domani, allora ecco che a quel punto servirebbe almeno un argento per superare gli Stati Uniti, ma la strada per sciabolatrici e spadisti è davvero piena di insidie e bisognerà veramente guardare assalto dopo assalto.