Sport in tv oggi (mercoledì 16 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 16 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ai Mondiali di nuoto di fondo si disputano le 10 km (uomini e donne, dopo il rinvio forzato di ieri), mentre l’Italia affronterà il Sudafrica nell’ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto. L’Italia incrocerà la Norvegia nei quarti di finale degli Europei di calcio femminile, gli azzurri se la dovranno vedere con la Serbia nella Nations League di volley maschile.

Il Tour de France torna in scena dopo il giorno di riposo con l’undicesima tappa riservata ai velocisti. Proseguono gli Europei juniores/U23 di ciclismo su pista e i tornei di tennis della settimana, con Pellegrino e Darderi impegnati negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad. L’Italia sfiderà la Cechia nei quarti di finale degli Europei di lacrosse, da non perdere la Hopman Cup di tennis con Italia-Croazia a Bari. Da seguire anche gli Europei di salto a ostacoli e il prologo del Giro del Belgio per quanto riguarda il ciclismo femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 16 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 16 luglio

03.00 TENNIS – ATP 250 Los Cabos, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 PALLANUOTO (Mondiali) – Canada-Brasile (diretta streaming su World Aquatics Tv)

04.35 PALLANUOTO (Mondiali) – Australia-Giappone (diretta streaming su World Aquatics Tv)

05.00 VOLLEY (Nations League) – Argentina-Brasile (diretta streaming su DAZN, VBTV)

06.10 PALLANUOTO (Mondiali) – Cina-Montenegro (diretta streaming su World Aquatics Tv)

07.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 10 km maschile (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

07.45 PALLANUOTO (Mondiali) – Italia-Sudafrica (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

08.30 VOLLEY (Nations League) – Turchia-USA (diretta streaming su VBTV)

09.30 TENNIS – WTA 250 Iasi, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Amburgo; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 10 km femminile (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

10.00 PALLANUOTO (Mondiali) – Serbia-Romania (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

10.30 TENNIS – ATP 250 Gstaad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Pellegrino-Griekspoor (terzo match dalle ore 11.00), Darderi-Ymer (quarto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 250 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Iasi; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 CICLISMO SU PISTA – Europei juniores/under 23, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

11.35 PALLANUOTO (Mondiali) – Grecia-Croazia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

12.20 VOLLEY (Nations League) – Germania-Giappone (diretta streaming su VBTV)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Due partite: Cina-Francia, Ucraina-Olanda (diretta streaming su VBTV)

13.10 PALLANUOTO (Mondiali) – Singapore-USA (diretta streaming su World Aquatics Tv)

13.45 CICLISMO – Tour de France, undicesima tappa: Tolosa-Tolosa (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.55; diretta streaming integrale su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.55)

14.45 PALLANUOTO (Mondiali) – Spagna-Ungheria (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

15.00 EQUITAZIONE – Europei salto a ostacoli, prima giornata (diretta streaming su FEI Tv)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-Serbia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Cuba (diretta streaming su VBTV)

16.30 LACROSSE (Europei maschili, quarti di finale) – Italia-Cechia (diretta streaming su Lax Tv)

17.30 TENNIS (Hopman Cup) – Italia-Croazia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro del Belgio, prologo: Yerseke-Yerseke (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 18.45)

18.00 CICLISMO SU PISTA – Europei juniores/under 23, sessione serale (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

20.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Polonia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY (Nations League) – Canada-Slovenia (diretta streaming su VBTV)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Italia-Norvegia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 7.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SUDAFRICA DI PALLANUOTO DALLE 7.45

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00