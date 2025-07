LIVE Cobolli/Bronzetti-Ajdukovic/Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: doppio misto decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro decisivo del tie tra ITALIA e CROAZIA, si gioca un doppio misto con tie-break al posto del 3° parziale tra Cobolli/Bronzetti e Ajdukovic/Vekic.

Edizione italiana della HOPMAN CUP 2025, per la verità la prima della storia ospitata dal bel Paese dopo che era per anni stata radicata a Perth. Si è deciso di portarla in Europa, collocandola in un momento diverso della stagione e in estate. L’anno scorso si giocava sulla terra battuta inglese, qui si gioca a Fiera del Levante, nel cuore di BARI!

Il doppio misto vede di fronte, dopo i singolari femminile tra Bronzetti e Vekic e maschile tra Cobolli e Ajdukovic, darà comunque un punto importante nel girone: ricordando che le prime due squadre dei raggruppamenti si affronteranno in finale. Vi ricordiamo che venerdì ci sarà poi il tie che vedrà di fronte ITALIA e Francia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro decisivo del tie tra ITALIA e CROAZIA, si gioca un doppio misto tra Cobolli/Bronzetti e Ajdukovic/Vekic: si chiude il primo tie degli azzurri. Si gioca dopo i due singolari dalle 17:30. Vi aspettiamo!