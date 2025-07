Italia-Sudafrica oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

Terza ed ultima partita del girone preliminare ai Mondiali di pallanuoto maschile per il Settebello. La Nazionale italiana, reduce dal colpaccio ai rigori contro la Serbia, affronta nel match conclusivo del raggruppamento A il Sudafrica, sicuramente la squadra cuscinetto. Un incontro che assicurerà agli azzurri la prima posizione e dunque la qualificazione ai quarti di finale.

Il match tra Italia e Sudafrica, valido per i Mondiali 2025 di pallanuoto, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-SUDAFRICA MONDIALI PALLANUOTO

Mercoledì 16 luglio

07.45 Girone A: Italia-Sudafrica – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-SUDAFRICA MONDIALI PALLANUOTO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.