LIVE Italia – Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: caccia alle semifinali dopo 28 anni!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Norvegia di calcio femminile, partita valida per i quarti di finale degli Europei 2025.

Le azzurre di Andrea Soncin si presentano ai quarti di finale con la voglia di conquistare, per la prima volta in 28 anni, un posto nelle semifinali del maggiore torneo a squadre del Vecchio Continente. Le azzurre sono arrivate fin qui dopo un girone nel quale hanno totalizzato 1 vittoria (con il Belgio), un pareggio (con il Portogallo) e una sconfitta (con la Spagna). Le avversarie non sono inarrivabili. Nonostante siano passate alla fase successiva grazie alla prima posizione conquistata a pieni punti, le ragazze allenate da Gemma Grainger avevano un gruppo un di spessore. Le scandinave, tuttavia, hanno già alzato il trofeo, più precisamente nel 1993 e nel 1987 (all’esordio).

A Ginevra Italia e Norvegia si ritrovano di fronte per il ventesimo confronto diretto della loro storia. Si tratta della 5a volta alla fase finale dell’Europeo e la 7a apparizione in totale delle azzurre ai quarti. L’11 di Soncin approccerà la partita bene o male con la formazione titolare. Ritroveremo dunque in campo molto probabilmente Sofia Cantore coadiuvata o da Cristiana Girelli o da Martina Piemonte con al centro Giugliano.

Nonostante la striscia positiva di 3 partite contro la Norvegia, le azzurre partono sfavorite dai pronostici. Per quanto riguarda i 19 confronti diretti, infatti, il bilancio dell’Italia si ferma a due vittorie e quattro pareggi, con 13 sconfitte. Oltre a quello di Lillestroem del ’97, l’altro successo azzurro risale al 20 febbraio 2022, a Faro, nell’Algarve Cup. In palio, questa sera, anche tanti punti per il ranking FIFA dovuti dal coefficiente pesante che le partite dell’Europeo hanno. Per entrambe le squadre il sorpasso sulla Danimarca (12ª a 1888.68 punti, reduce da 3 ko all’Europeo) è già messo in conto, mentre per avvicinarsi alla Top Ten bisogna andare avanti: servono punti per ridurre il distacco da Paesi Bassi (11° posto a 1926.68) e Francia (10ª a 1941.61).

