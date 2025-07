LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Settebello per timbrare il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025, battere il Sudafrica per sigillare i quarti di finale.

Oggi finalmente tornerà in acqua il Settebello nel terzo ed ultimo appuntamento della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: alle ore 7.45 italiane, la rosa italiana del commissario tecnico Sandro Campagna sfiderà il Sudafrica nella sfida valida per il Girone A per volare ai quarti di finale.

Il Settebello quindi deve completare la formalità contro il Sudafrica per certificare il proprio passaggio diretto ai quarti di finale, riservato solamente alle prime classificate: gli azzurri necessitano di una vittoria per conquistare definitivamente la vetta del raggruppamento, e la sfida non presenta alcuna preoccupazione per il Settebello.

Nella partita precedente vittoria ai rigori contro una delle altre grandi favorite per il titolo finale, la Serbia con un 17-16 ai rigori. il CT Campagna ha commentato così la vittoria come ripreso dalla federnuoto.it: “E’ stata una partita bella per intensità, aggressività, fisicità. Però abbiamo commesso molti errori in difesa e in inferiorità numerica, che dobbiamo rivedere. Molto buona la reazione, la capacità di scappare avanti più volte. E’ stata una partita importante, equilibrata; siamo all’inizio di un percorso e ho ricevuto buone risposte ed indicazioni“.

I convocati. Atleti: Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Lorenzo Bruni (RN Savona), Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Tommaso Baggi Necchi e Mario Del Basso (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Francesco Cassia (CC Ortigia). Commissario tecnico Alessandro Campagna

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 07:45.