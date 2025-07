Italia-Serbia oggi in tv, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Riparte il cammino della Nazionale italiana maschile nella Volleyball Nations League 2025. Dopo la seconda settimana disputata a Chicago, gli Azzurri sono pronti a immergersi nella terza e ultima fase della fase preliminare: si comincia martedì 16 luglio alle 16:30 con il match contro la Serbia, in programma a Lubiana (Slovenia), primo appuntamento della Pool 8.

La formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si presenta alla tappa slovena in piena corsa per la qualificazione alla Final Six. Forte del terzo posto in classifica (sei vittorie e due sconfitte), l’Italia punta a consolidare la propria posizione per restare tra le migliori sei e accedere alla fase decisiva del torneo. Brasile e Polonia precedono gli Azzurri in graduatoria, ma la lotta è ancora aperta e ogni punto può fare la differenza.

Contro la Serbia sarà una sfida dal sapore speciale: una lunga rivalità che ha già vissuto 41 episodi, con il bilancio attualmente favorevole agli azzurri (25 successi contro 16). L’ultimo incrocio tra le due squadre risale all’amichevole di Cavalese del 12 maggio 2024, quando l’Italia ebbe la meglio al tie-break.

Il match di Lubiana sarà anche l’occasione per vedere all’opera due volti nuovi nel roster azzurro per questa VNL: Alessandro Bovolenta, che vanta già 44 presenze in Nazionale, ed Edoardo Caneschi, alla sua undicesima. Entrambi rappresentano innesti preziosi in una settimana che richiederà grandi energie sul piano fisico e mentale.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Serbia in cerca di riscatto. La squadra di Gheorghe Cretu ha raccolto un solo successo in otto gare (3-1 all’esordio contro la Turchia), incassando poi sette sconfitte consecutive: 0-3 contro Cina, Giappone e Polonia, 1-3 contro Iran, Cuba, Argentina e Germania. Una striscia negativa che ha spinto la selezione balcanica sull’orlo della retrocessione: la partita contro l’Italia sarà quindi decisiva per tenere accesa la speranza di restare nel massimo circuito internazionale.

Il fischio d’inizio è in programma alla Stožice Arena di Lubiana alle 16.30 di mercoledì 16 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Serbia.