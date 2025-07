LIVE Bronzetti-Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: inizia la caccia ad un nuovo trofeo a Bari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’ITALIA alla Hopman Cup 2025 di Bari (ITA) che ci vede di fronte alla temibilissima Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic! Non vogliamo più smettere di volare!

Pri o incontro quindi dedicato alle ragazze, e nello specifico alla romagnola Lucia BRONZETTI e alla semifinalista di Wimbledon 2024 Donna VEKIC. Destino interessante quello riservato alla croata, visto che oggi avrebbe dovuto, secondo i piani iniziali del torneo, affrontare proprio la rivale che l’aveva sconfitta in quell’epica semifinale sull’erba più prestigiosa del mondo al tie-break decisivo.

Jasmine Paolini ha infatti deciso di non onorare l’impegno pugliese, e al suo posto è subentrata l’altresì campionessa di BJK Cup 2024. Dopo il periodo non elettrizzante che ha vissuto, la toscana ha infatti deciso di concentrarsi sul lavoro per tornare ad esprimere quel tennis da top 5 che, negli Slam centrali della stagione, ha smarrito. Gli azzurri non sono più quindi favoriti nel primo incontro, visto che la caratura di Vekic sul cemento è superiore a quella di Bronzetti.

Istruzioni per l’uso: si gioca al meglio delle 3 partite con tie-break decisivo a 10 punti sull’1-1. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Lucia BRONZETTI e Donna Vekic, che apre il tie che vede di fronte ITALIA e CROAZIA. Esordio azzurro alla Hopman CUP 2025: si gioca alle 17:30. Vi aspettiamo!