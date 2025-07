LIVE Italia-Serbia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: riparte la corsa alle finali degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona sfida dell’Italia nella Volley Nations League maschile 2025, la prima della terza settimana, in programma a Lubiana (Slovenia) tra Italia e Serbia. Un successo contro la squadra balcanica rappresenterebbe il miglior modo per aprire questa terza week e avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo della qualificazione alla Final Six, traguardo fissato fin da inizio torneo dalla Nazionale tricolore.

Il gruppo allenato da Ferdinando De Giorgi occupa attualmente il terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle di Brasile e Polonia. L’Italia è ora chiamata a difendere questa posizione dagli assalti delle inseguitrici, a partire proprio dalla Serbia. La sfida con la squadra guidata da Gheorghe Cretu ha un sapore particolare anche per la storia che la lega alle due nazionali: su 41 confronti totali, l’Italia conduce 25-16. L’ultimo incrocio risale al 12 maggio 2024 in amichevole a Cavalese, vinto dagli Azzurri al tie-break. In questa occasione, tra le novità della formazione italiana ci sono Alessandro Bovolenta ed Edoardo Caneschi, al debutto stagionale in VNL. Per Bovolenta si tratta della 44ª apparizione in maglia azzurra, per Caneschi dell’undicesima. Un doppio rinforzo utile in un momento delicato della stagione.

La Serbia arriva a Lubiana in una situazione critica, con una sola vittoria all’attivo. La squadra si gioca la permanenza in VNL e ha bisogno urgente di punti per evitare la retrocessione. Il successo è arrivato all’esordio contro la Turchia (3-1), poi solo sconfitte: 0-3 con Cina, Giappone e Polonia, 1-3 con Iran, Cuba, Argentina e Germania. Il tecnico Cretu si affida in regia a Nikola Jovovic, veterano ex Verona, prossimo a giocare in Russia, e a Vuk Todorović, nuovo acquisto della Sonepar Padova, reduce da un’esperienza in Polonia. Come opposti figurano Drazen Luburic, che ha militato a Piacenza e si è trasferito dallo Zenit Kazan dopo il Fenerbahce, e Dusan Nikolic, alla sua seconda stagione in Francia.

Tra gli schiacciatori ci sono Marko Ivović, 24 anni e in arrivo dal Lokomotiv Novosibirsk (prossimamente in Turchia), Pavle Peric, ex Cisterna e ora diretto in Russia, Veljko Mašulović (Padova), il giovane Nikola Brboric e Vuk Kulpinac, classe 2006. Al centro spiccano tre conoscenze del campionato italiano: Aleksandar Nedeljković, ex Cisterna e prossimo all’Olympiacos, Nemanja Mašulović, visto a Catania, e Aleksandar Stefanović, nuovo volto di Cuneo. Completa il reparto Vladimir Gajovic del Radnički Kragujevac. Come liberi figurano Vukasin Ristić (Crvena Zvezda) e Stefan Negić (Vojvodina), due elementi affidabili in seconda linea per una squadra in cerca di riscatto.

