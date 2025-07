LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ginevra Taddeucci si gioca una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il terzo posto di Ginevra Taddeucci a Parigi lo scorso anno ha regalato all'Italia l'ennesima medaglia olimpica nel nuoto in acque libere, salvando una spedizione che non ha invece visto azzurri sul podio in campo maschile.

La stagione del nuoto in acque libere entra nel vivo con uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno: i Campionati Mondiali 2025, in programma dal 15 al 20 luglio nella spettacolare cornice del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, a Singapore. Martedì 16 luglio sarà il giorno della 10 km femminile, gara regina del programma in acque libere, che metterà in palio non solo medaglie iridate ma anche conferme e rilanci per le migliori interpreti della distanza. L’Italia si presenta al via con due atlete di grande esperienza e spessore internazionale: Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon.

La fiorentina Taddeucci, classe 1997, arriva a Singapore forte del bronzo olimpico conquistato a Parigi nel 2024, il punto più alto di una carriera costruita con costanza e solidità. Dopo la medaglia europea d’argento conquistata appena un mese fa a Stari Grad, Taddeucci ha confermato di essere una delle grandi protagoniste del panorama mondiale e punta ora a un piazzamento da podio in un contesto tecnico di altissimo livello. Al suo fianco ci sarà Barbara Pozzobon, 31 anni, già quinta nella 10 km ai Mondiali di Fukuoka 2023. L’atleta veneta è pronta a dire la sua anche in questo appuntamento iridato, dove potrà mettere a frutto l’esperienza maturata nel corso degli anni e un’ottima gestione delle gare tattiche, spesso decisive in contesti così competitivi.

La lotta per le medaglie nella 10 km femminile ai Mondiali 2025 si preannuncia quanto mai incerta ed entusiasmante, con un parterre di atlete di altissimo profilo, molte delle quali con importanti risultati già ottenuti a livello olimpico, mondiale ed europeo. Tra le principali favorite per il podio, spicca su tutte la figura della brasiliana Ana Marcela Cunha, autentica leggenda delle acque libere. A 33 anni, la campionessa olimpica di Tokyo 2020 continua a essere una presenza temibile in ogni gara: l’esperienza, la capacità tattica e la tenuta sul passo la rendono un punto di riferimento assoluto del movimento.

Accanto a lei ci sarà la connazionale Viviane Jungblut, reduce da una stagione molto positiva e già protagonista in ambito panamericano e mondiale. L’Australia, storicamente protagonista nelle lunghe distanze in mare aperto, si presenta con una coppia di grande affidabilità: Chelsea Gubecka, argento mondiale nella 10 km a Fukuoka 2023, e Moesha Johnson, atleta solida e in costante crescita. Grande attenzione sarà riservata anche alla Francia, che schiera Caroline Jouisse, vincitrice della 25 km ai Mondiali di Budapest 2022 e già tra le migliori anche sulla distanza dimezzata. Con lei anche Inès Delacroix, giovane promessa pronta al salto di qualità. Occhi puntati sulla Spagna, con Maria de Valdés e Angela Martínez Guillen, entrambe cresciute molto nell’ultimo biennio: hanno già sfiorato il podio europeo e rappresentano un’insidia pericolosa, soprattutto se la gara sarà condizionata da tatticismi o condizioni meteo-marine difficili.

Anche le statunitensi sono da tenere d’occhio, in particolare la 22enne Mariah Denigan, reduce da ottime prestazioni nel circuito americano e già nel radar della nazionale per Los Angeles 2028. Con lei la giovanissima Brinkleigh Hansen, outsider a soli 15 anni ma già protagonista nelle categorie junior. Completano il quadro delle pretendenti al podio alcune nuotatrici provenienti dall’Est Europa e dall’Asia, tra cui l’ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, la cinese Yaxin Liu, e l’israeliana Ofek Adir, tutte capaci di inserirsi nel gruppo di testa e dare filo da torcere anche alle più esperte, oltre alle due tedesche Lea Boy ed Hdenriette Spiwocks.

In totale saranno oltre 60 le atlete in gara, in rappresentanza di tutti i continenti, pronte a sfidarsi in un contesto affascinante ma anche impegnativo dal punto di vista ambientale: temperature tropicali e corrente marina potrebbero influenzare l’andamento della prova e premiare chi saprà dosare al meglio energie e lucidità.

Si parte alle 2.00.