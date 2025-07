Italia-Norvegia oggi in tv, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Il giorno della verità, il momento della verità. Alle 21:00 di oggi, mercoledì 16 luglio, allo Stade De Genéve di Ginevra si gioca Italia-Norvegia, match valido per i quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Inutile girarci intorno: si tratta di una partita che va ben al di là del semplice risultato, in quanto le ragazze di Andrea Soncin dovranno dimostrare sul campo di essere pronte a fronteggiare alla pari in un palcoscenico così prestigioso una delle squadre con la tradizione più importante di tutto il movimento.

Le azzurre si troveranno davanti ad un avversario ostico, ma non impossibile da battere. Le nordiche infatti anche in questa rassegna continentale hanno puntato più che altro sulla forza dell’individualità, spesso perdendo il focus sul fattore squadra. Elena Linari e Co. dovranno comportarsi esattamente all’opposto, confezionando un gioco corale e, soprattutto, incisivo.

Buoni segnali arrivano dai precedenti, considerato che negli ultimi due scontri diretti, disputati proprio durante le qualificazioni per questi Europei, le nostre portacolori hanno collezionato due pareggi (0-0 il 31 maggio del 2024 con l’Italia vicinissima al blitz in esterna e l’1-1 siglato nel giugno 2024). Ma per vincere, servirà il quid in più.

La partita tra Italia e Norvegia, valida per i quarti di finale degli Europei 2025 di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 16 luglio alle ore 21.00 a Ginevra (Svizzera). La copertura televisiva dell’incontro sarà su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-NORVEGIA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Mercoledì 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Norvegia – Stade de Genève a Ginevra (Svizzera) – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport