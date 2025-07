Sport in tv oggi (domenica 27 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 27 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA, il volley femminile con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, e tanto altro ancora.

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della quattordicesima tappa della stagione 2025: in programma c’è il GP della Cechia, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

La classifica del Mondiale 2025 di F1 è stata ulteriormente modificata ieri dopo la Sprint Race, ma a comandare è sempre l’australiano della McLaren Oscar Piastri: oggi alle ore 15.00, andrà in scena la gara su distanza classica del GP del Belgio.

Proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede il quinto ed il sesto ed ultimo round maschile dei tuffi dalle grandi altezze, le finali della piattaforma da 10 metri sincro misto e del trampolino da 1 metro maschile dei tuffi, e le prime semifinali e finali del nuoto.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 27 luglio

03.02 Tuffi, Mondiali: trampolino 1m uomini, preliminari – Rai 2 HD (a rotazione con nuoto e tuffi dalle grandi altezze), Sky Sport Mix, Rai Play (a rotazione con nuoto e tuffi dalle grandi altezze), Sky Go e NOW

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie – Rai 2 HD (a rotazione con tuffi e tuffi dalle grandi altezze), Sky Sport Arena, Rai Play (a rotazione con tuffi e tuffi dalle grandi altezze), Sky Go e NOW

05.02 Tuffi dalle grandi altezze, Mondiali: 27m uomini, round 5 – Rai 2 HD (a rotazione con nuoto e tuffi), Sky Sport Uno, Rai Play (a rotazione con nuoto e tuffi), Sky Go e NOW

05.29 Tuffi dalle grandi altezze, Mondiali: 27m uomini, round 6 – finale – Rai 2 HD (a rotazione con nuoto e tuffi), Sky Sport Uno, Rai Play (a rotazione con nuoto e tuffi), Sky Go e NOW

07.00 Scherma, Mondiali: spada maschile individuale, eliminazione diretta dal tabellone dei 64 ai quarti di finale – Fencing TV

08.00 Scherma, Mondiali: sciabola maschile a squadre, fasi preliminari fino agli ottavi – Nessuna copertura tv / streaming

08.00 Universiadi, 12ma giornata – Eurosport 2 HD fino alle 13.25 (atletica), FISU.tv, discovery+

08.40 Scherma, Mondiali: sciabola femminile individuale, eliminazione diretta dal tabellone dei 64 ai quarti di finale – Fencing TV

08.45 Superbike, GP Ungheria: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Scherma, Mondiali: fioretto femminile a squadre, fasi preliminari fino agli ottavi – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Pentathlon moderno, Europei: staffetta maschile e staffetta femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.02 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m sincro misto, finale – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e NOW

10.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: 5a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Canottaggio, Mondiali U23: 5a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Superbike, GP Ungheria: Superpole Race – Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.00 TV8 HD, tv8.it

11.32 Tuffi, Mondiali: trampolino 1m uomini, finale – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go e NOW

11.45 Ciclismo, Vuelta a Castilla y León – 14.30 YouTube SPORTPUBLIC TV

12.30 Ciclismo femminile, Tour de France: 2a tappa, Brest – Quimper (110.4 km) – 13.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.02 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go e NOW

13.35 Ciclismo, Giro di Vallonia: 2a tappa, Huy – Sambreville (153.1 km) – 15.10 discovery+

14.00 Superbike, GP Ungheria: gara 2 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW

14.15 Tiro a volo, Europei: finale skeet femminile – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 F1, GP Belgio: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, Sky Go e NOW, differita ore 17.55 su TV8 HD e tv8.it

15.30 Tiro a volo, Europei: finale skeet maschile – Nessuna copertura tv / streaming

16.00 Scherma, Mondiali: semifinali e finali spada maschile individuale e sciabola femminile individuale – Sky Sport Arena, Rai Sport HD, Sky Go, NOW, Rai Play Sport 2

16.10 Ciclismo, Tour de France: 21ma tappa, Mantes-la-Ville – Paris Champs-Élysées (132.3 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 17.40 anche su Rai 2 HD, Rai Play

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: 1° turno – Sky Sport Tennis (a rotazione con WTA 1000 Montreal), Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Montreal, 1° turno – Sky Sport Tennis (a rotazione con ATP Masters 1000 Toronto), Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

17.30 Tiro a segno, Europei: finale pistola sportiva da 25 metri femminile – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Calcio femminile, Europei: finale, Inghilterra-Spagna – Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale doppio, Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin – Tennis TV

19.00 Tiro a segno, Europei: finale pistola automatica da 25 metri maschile – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Volley femminile, Nations League: finale, Italia-Brasile – VBTV, DAZN

20.30 Tennis, WTA 500 Washington: finale singolare, Fernandez-Kalinskaya – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

23.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale singolare, Davidovich Fokina-De Minaur – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV