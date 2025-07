Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 27 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Sesta giornata ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. L’Italia ha conquistato ieri finalmente il suo primo oro con i fiorettisti. Oggi si assegnano le medaglie nella prova individuale di sciabola femminile e spada maschile, con gli azzurri che saranno outsider in entrambe le armi.

Nella sciabola saranno in gara Michela Battiston Chiara Mormile, Eloisa Passara, Mariella Viale, mentre nella spada sono presenti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi, Valerio Cuomo. Proprio dagli spadisti ci si può aspettare il guizzo, mentre sembra molto più difficile il cammino delle sciabolatrici.

Cominciano poi il loro cammino anche le fiorettiste e gli sciabolatori nella prova a squadre. Domani poi si farà sul serio, visto che si andrà a giocarsi le medaglie.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv della sesta giornata dei Mondiali di scherma 2025. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

DOMENICA 27 LUGLIO

07.00 Spada Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

08.40 Sciabola Femminile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

09.00 Fioretto Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

10.00 Sciabola Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.55 alle 17.45)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.55 alle 18.25), SkyGO, NOW TV, Fencing TV

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola Donne individuale – Michela Battiston Chiara Mormile, Eloisa Passara, Mariella Viale

Spada Uomini individuale – Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi, Valerio Cuomo

Fioretto Donne a squadre – Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi

Sciabola Uomini a squadre – Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri