LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: la grande classica vale il titolo!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Brasile, finale della Nations League di volley femminile 2025. Sono arrivate all’atto conclusivo le due squadre che, oggettivamente, hanno mostrato la miglior pallavolo sin dal round robin. Peraltro le due compagini di sono già affrontate lo scorso 8 giugno: al Maracazinho si imposero le azzurre con un secco 3-0 (25-22, 25-18, 29-27).

C’è però una grande differenza rispetto ad un mese e mezzo fa: in quella circostanza mancava una certa Gabi, ovvero quella che possiamo definire come la miglior schiacciatrice in circolazione. La stella di Conegliano è stata decisiva nella semifinale vinta per 3-2 contro il Giappone, mettendo a segno ben 25 punti. Attenzione anche all’altra schiacciatrice Julia Bergmann, a sua volta devastante contro le nipponiche. Un buon contributo arriva sempre anche dalle centrali Julia e Diana, mentre l’opposto Rosamaria garantisce esperienza e personalità. La palleggiatrice è l’eterna Macris, classe 1989.

L’Italia è approdata in finale superando 3-0 gli USA e 3-0 la Polonia, in pratica senza incontrare la minima difficoltà. Oggi però la musica cambierà: il Brasile è forse la squadra che più può creare grattacapi alla selezione tricolore in questo momento. Le sudamericane dispongono di atletismo e potenza, ed inoltre una fuoriclasse come Gabi può fare la differenza nei momenti decisivi. Insomma, si annuncia una finale tutta da vivere, probabilmente vibrante ed equilibrata.

Si tratterà, comunque vada, di un test importante per le azzurre in vista degli ormai imminenti Mondiali in Thailandia. Velasco schiererà il consueto sestetto con Alessia Orro e Paola Egonu in diagonale, Myriam Sylla ed Alice Degradi in banda, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, mentre il libero sarà Monica De Gennaro.

L’Italia ha vinto la Nations League di volley femminile nel 2022 (proprio superando il Brasile in finale) e nel 2024, dunque difende il titolo; per le sudamericane invece tre secondi posti (2019, 2021, 2022) e la voglia di provare a sfatare un tabù (anche se, in realtà, si erano aggiudicate per ben 12 volte il Grand Prix, ovvero l’equivalente attuale della Nations League attuale, nata nel 2018).

La finale di Nations League di volley femminile 2025 tra Italia e Brasile inizierà alle ore 20.00 di domenica 27 luglio. Non perdetevi nemmeno un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!