Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 27 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 27 luglio va in scena l’undicesima e ultima g iornata delle Universiadi 2025: la rassegna multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo si conclude tra le città tedesche di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino. Prima della Cerimonia di Chiusura sono previste gare di canottaggio e atletica.

L’Italia inseguirà gli ultimi podi per restare nella top-5 del medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara della giornata di oggi (domenica 27 luglio) alle Universiadi 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su FISU Tv e Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2025 OGGI

Domenica 27 luglio

08.00 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

08.01 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

10.40 CANOTTAGGIO – Finali A: singolo femminile, singolo maschile, due senza femminile, due senza maschile, doppio maschile, doppio femminile, quattro senza maschile, quattro senza femminile, quattro con misto, otto maschile, otto femminile

10.45 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile, salto triplo femminile, 3000 siepi femminile, 4×400 femminile, lancio del martello femminile, 4×400 maschile, 1500 metri femminile, 800 metri maschile, 4×100 femminile, 4×100 maschile

18.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU Tv e Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI UNIVERSIADI 2025

Domenica 27 luglio

08.00 ATLETICA – 20 km di marcia maschile: Andrea Cosi

10.40 CANOTTAGGIO – Finali A: singolo femminile (Ilaria Corazza), due senza maschile (Paolo Covini, Alessandro Gardino), doppio maschile (Edoardo Rocchi, Andrea Pazzagli), doppio femminile (Elena Sali, Sara Borghi), quattro senza maschile (Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti, Francesco Emanuele Graffione), quattro senza femminile (Maria Elena Zerboni, Anna Rossi, Anita Rosa Boldrino, Matilde Barison), otto femminile (Vittoria Calabrese, Matilde Barison, Angelica Erpini, Gioconda Iannicelli, Anita Rosa Boldrino, Anna Rossi, Maria Elena Zerboni, Samantha Premerl, Benedeta De Martino), otto maschile (Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti, Francesco Emanuele Graffione, Andrea Pazzagli, Edoardo Rocchi, Paolo Covini, Alessandro Gardino, Filippo Wiesenfeld)

10.45 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile (Matteo Oliveri)