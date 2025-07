LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per stupire tra spada maschile e sciabola femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali 2025 di scherma. A Tbilisi (Georgia) tornano i tornei individuali con spada maschile e sciabola femminile che nel tardo pomeriggio vedranno composti i podi iridati. 8 le carte azzurre, che a dispetto delle precedenti discipline partiranno con il ruolo di outsiders.

Nella spada maschile gli italiani proveranno a stupire in un tabellone ricco di insidie. Nella parte alta figura il solo Valerio Cuomo, che all’esordio se la vedrà con il giapponese Ryu Matsumoto. Dall’altra parte del draw agiranno Davide Di Veroli, Matteo Galassi ed Andrea Santarelli, che troveranno al primo turno rispettivamente lo svizzero Hadrien Favre, il ceco Martin Rubes e l’olandese Tristan Tules. Testa di serie numero uno il nipponico Koki Kano, due l’egiziano Mohamed Eslayed.

Per quel che riguarda la sciabola femminile vale lo stesso discorso degli azzurri della spada. Italiane che saranno outiders con la speranza di approfittare di eventuali passi falsi delle favorite. Nella parte alta del tabellone spazio ad Eloisa Passaro e Mariella Viale, che al primo turno incroceranno rispettivamente l’azera Sabina Karimova e l’americana Siobhan Sullivan. Per Chiara Mormile subito la testa di serie numero 7, ovvero la francese Sara Balzer, mentre Michela Battiston esordirà contro la spagnola Elena Hernandez. Tabellone presidiato dalla sudcoreana Hayoung Jeon.

Nella mattinata italiana via anche ai primi turni del fioretto a squadre femminile e della sciabola a squadre maschile. Le fiorettiste, teste di serie numero uno, sono esentate dal primo turno, ed esordiranno al secondo turno contro una tra Romania ed Austria. In campo maschile l’Italia partirà sin dal primo turno contro la Thailandia. In caso di vittoria in giornata l’ottavo contro Arabia Saudita o Germania.

La sesta giornata dei Mondiali di scherma 2025 inizierà alle 7.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!