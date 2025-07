Tour de France 2025, tappa di oggi Mantes-la-Ville – Paris (Champs-Élysées): orari, tv, percorso, favoriti. Spettacolo conclusivo per Pogacar?

Non è più una passerella, anzi. Promesso spettacolo nella ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2025, con l’arrivo sui Campi Elisi a Parigi. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, orari e favoriti.

PERCORSO

132,4 chilometri da percorrere con partenza da Mantes-la-Ville. Due GPM: Côte de Bazemont e Côte du Pavé des Gardes prima di entrare nel circuito conclusivo in quel di Parigi. Ed è qui che cambia la storia: si passa sì sui Campi Elisi, ma si riprende il tracciato delle Olimpiadi 2024, con da percorrere la Côte de la butte Montmartre (1 km al 4.8%). Nulla di trascendentale, ma i tre passaggi possono far male.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Domenica 27 Luglio- Ventunesima Tappa Tour de France 2025: Mantes-la-Ville-Paris Champs-Élysées (132.3km)

Orario di partenza: 16:25

Orario di arrivo: 19:30 circa

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 17.40

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Percorso da classica, come visto ai Giochi del 2024 quando ad imporsi fu Remco Evenepoel. Tutto lascia pensare ad un ultimo spettacolo timbrato Tadej Pogacar in Maglia Gialla, anche se la condizione dello sloveno è apparsa in calo. Wout van Aert e Julian Alaphilippe possono sicuramente provarci, così come Quinn Simmons. Difficile che i velocisti, compreso Jonathan Milan, riescano a tenere il passo.