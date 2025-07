LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lo strappo di Montmartre taglia fuori i velocisti?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa del Tour de France 2025, la Mantes-la-Vill-Paris (Champs-Élysées) di 132.3 chilometri. Il verdetto è stato scritto, Tadej Pogacar ha vinto l’edizione numero 112 della corsa francese ed è pronto a godersi il suo quarto trionfo nella Grande Boucle.

La frazione conclusiva non sarà però la tradizionale passerella finale per i velocisti perché, per omaggiare i cinquant’anni del primo arrivo sui Campi Elisi, gli organizzatori hanno infatti inserito l’ascesa di Montmartre. Lo sloveno, stuzzicato dalla possibilità di scrivere una nuova pagina di storia, potrebbe decidere di mettere la ciliegina sulla torta centrando l’ultima affermazione nel giorno dell’apoteosi conclusiva. Sembra difficile immaginare un arrivo in volata; il disegno del tracciato costituisce infatti l’ideale terreno di caccia per gli uomini da classiche.

Kaden Groves ha vinto la penultima tappa, la Nantua-Pontarlier di 184,2 chilometri. L’australiano della Alpecin – Deceuninck ha tagliato il traguardo da solo precedendo di 54’’ Frank van den Broek della Team Picnic PostNL e di cinquantanove l’altro olandese Pascal Eenkhoorn della Soudal Quick-Step.

La tappa non propone un chilometraggio elevato, non mancano però le difficoltà da affrontare. La gara inizia con la scalata della Côte de Bazemont, quarta categoria di 1,7 chilometri al 7%. Al chilometro 61,6 i corridori transitano per la prima volta sulla linea del traguardo e iniziano i sei giri del circuito finale che prevede il triplice passaggio sulla Côte de la Butte Montmartr.

Nel caso in cui la maglia gialla abbandonasse l’idea di puntare al quinto successo di giornata, il ventaglio dei possibili candidati alla prestigiosa affermazione diventerebbe ampio e qualificato. La UAE Team Emirates-XRG potrebbe decidere d puntare sull’ecuadoriano Jhonatan Narváez o, in alternativa, sul belga Tim Wellens, già vincitore a Carcassonne. La Team Visma | Lease a Bike può sperare in Wout van Aert, il belga nella giornata giusta potrebbe essere la carta ideale per far saltare il banco, motivato ulteriormente dal chiudere in bellezza una corsa nella quale non ha recitato un ruolo di primo piano. La INEOS Grenadiers, vincitrice di due tappe con l’olandese Thymen Arensman, potrebbe lanciare all’attacco Axel Laurance, la Tudor potrebbe provare a creare le condizioni per esaltare la classe di Julian Alaphilippe e la Groupama-FDJ ha una validissima carta da giocare con il transalpino Romain Grégoire. Impossibile escludere a priori i velocisti con Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Jonathan Milan (Lidl-Trek) come opzioni principali. In casa Italia da seguire con particolare attenzione le prove di Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) e Davide Ballerini(XDS Astana Team.

Gli appassionati si augurano di poter vivere un finale di corsa appassionante in grado di regalare grande spettacolo e chiudere nel migliore dei modi le tre settimane di gara. La ventunesima tappa partirà alle ore 16:25 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi l’ultima frazione del Tour de France 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!