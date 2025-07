LIVE Sonego-Shelton 6-3, 1-6, 6-7, 5-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’americano pone fine al sogno del piemontese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30)

19.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelton. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.

19.45 È finito qui il torneo di Lorenzo Sonego che però può comunque essere soddisfatto per l’ottimo torneo disputato. L’azzurro è tornato per la seconda volta quest’anno alla seconda settimana di uno Slam rilanciandosi dopo la deludente stagione su terra battuta. Il piemontese tornerà in campo tra due settimane nel torneo di Washington.

19.43 Shelton ha chiuso il match con il 74% dei punti vinti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 62% con la seconda. Numeri simili con la prima per l’italiano che però ha concesso maggiormente con la seconda, con cui ha vinto solamente il 47% dei punti.

19.41 Sonego è partito benissimo nel primo set spingendo bene con il servizio e chiudendo l’americano verso l’angolo destro. Con il passare dei minuti Shelton è salito di livello con la battuta lasciando sempre meno l’iniziativa all’italiano.

19.39 Ben Shelton vola ai quarti di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera. L’americano affronterà al prossimo turno il vincente di Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, incontro che inizierà tra pochi minuti sul campo centrale e potrete seguire qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE

19.37 3-6, 6-1, 7-6, 7-5 Gioco, partita ed incontro Ben Shelton: termina in corridoio il dritto incrociato di Sonego che in tre ore e cinque minuti si arrende all’americano.

15-40 Scappa di poco in lunghezza il rovescio di Sonego che poi dà un calcio alla palla. Da sottolineare la grande tenuta da fondo dell’americano che ha giocato tutto il punto in spinta senza mai forzare

15-30 Termina di poco lunga la risposta di Shelton

0-30 Passante fenomenale con il rovescio incrociato per l’americano che poi taglia tutto il campo e chiude con il dritto lungolinea.

0-15 Grande passante di Shelton che ruba il tempo a Sonego, il quale prova la volee in mezzo alle gambe senza trovare la palla. L’italiano è stato forse distratto anche dalla scivolata dell’americano, che ha perso gli appoggi dopo aver colpito il passante.

5-6 Gioco Shelton: seconda al centro e dritto vincente per l’americano che si assicura il tie-break.

40-15 Scappa in lunghezza la risposta di rovescio di Sonego

30-15 Si ferma sul nastro il dritto dell’americano

30-0 Profondo l’approccio di Shelton. Sonego non riesce a gestire il rovescio

15-0 Generosa difesa dell’italiano che offre una palla in più all’americano, il quale chiude con lo smash

5-5 Gioco Sonego: prima ad uscire vincente per l’italiano che nel momento più delicato ha risposto con personalità.

A-40 Shelton stecca la risposta sulla traiettoria in slice ad uscire.

Seconda

40-40 Si ferma in rete la volee di Sonego che aveva chiamato a rete l’americano con una buona smorzata

Seconda

40-30 Sonego perde il controllo del dritto con il colpo in uscita dal servizio

40-15 Servizio al corpo vincente.

30-15 Sonego segue a rete la prima ad uscire ma non riesce a controllare la volee sulla risposta forte e bassa dell’americano

30-0 Grande prima dell’azzurro.

15-0 Termina di poco lungo il recupero in back di Shelton. In precedenza l’americano aveva giocato un passante strettissimo su cui Sonego ha giocato una grande demivolee

Dopo il cambio campo l’italiano servirà per rimanere nel match. In questo set Sonego ha vinto l’86% dei punti con la prima, entrata il 74% delle volte, e l’80% con la seconda.

4-5 Gioco Shelton: si ferma in rete il rovescio dell’italiano.

40-30 Termina in corridoio il rovescio lungolinea di Sonego. Fortunato in precedenza l’americano che non aveva colpito bene un dritto con la palla che ha pizzicato la riga.

30-30 Servizio sulla riga e dritto vincente.

15-30 Risposta profonda di Sonego che accelera con il rovescio in contropiede.

15-15 Doppio fallo, il quinto del match per l’americano

15-0 Prima al centro vincente.

4-4 Gioco Sonego: l’italiano forza anche la seconda ed ottiene il punto diretto

40-15 Scappa in lunghezza la risposta bloccata di Shelton

30-15 Ace, l’ottavo della partita per l’azzurro che ha sorpreso l’americano servendo alla T

15-15 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.

15-0 Prima ad uscire e volee vincente dalla parte opposta.

3-4 Gioco Shelton: prima ad uscire vincente.

40-0 Termina lungo il lob in recupero dell’italiano. L’americano aveva seguito a rete il dritto in uscita dal servizio giocato in contro-balzo per rubare il tempo all’avversario

30-0 Prima al centro e smorzata per Shelton. Sonego arriva sulla palla solo dopo il secondo rimbalzo.

15-0 Prima al corpo micidiale. Sonego prova a mettere la racchetta e parare la risposta senza trovare il campo.

3-3 Gioco Sonego: si ferma in rete la risposta dello statunitense. Non è mai partito lo scambio in questo game, complici anche le palle nuove.

40-0 Termina lunga la risposta di dritto dell’americano

30-0 Servizio perfetto alla T

15-0 Prima ad uscire vincente per l’italiano

2-3 Gioco Shelton: prima vincente per l’americano che si salva in un game insidioso.

A-40 Termina a metà rete il dritto di Sonego. Bravo Shelton a manovrare con il dritto senza strappare.

40-40 Shelton perde il controllo del rovescio dal centro con la palla che termina lunga.

A-40 Servizio ad uscire e volee dalla parte opposta.

40-40 Bravissimo l’americano. Prima in slice ad uscire e demi volee cortissima dello statunitense con la palla che sfiora il nastro.

40-A Accelerazione di dritto dell’italiano che attacca in controtempo, gioca lo schiaffo al volo ad incrociare e poi chiude con lo smash

40-40 Grandissima difesa della rete di Sonego che arriva in corsa sulla volee di Shelton e poi chiude con la stop volley.

40-30 Ace, l’ottavo della partita per l’americano che questa volta ha servito alla T

30-30 Regalo di Shelton che decide di giocare di forza la volee spedendola sul nastro

30-15 Prima vincente dello statunitense.

15-15 Termina in corridoio il dritto lungolinea di Shelton

15-0 Sonego non trova il campo con il passante in corsa di dritto.

2-2 Gioco Sonego: si ferma in rete la risposta dell’americano.

40-0 Prima ad uscire, rovescio in contropiede e smash. L’americano aveva già fatto un mezzo miracolo nell’arrivare sull’attacco di Sonego e rispedirlo nella metà campo opposta.

30-0 Prima al centro vincente.

15-0 Termina abbondantemente in corridoio il dritto lungolinea di Shelton. L’americano non è riuscito a far rientrare questo colpo con la palla che è uscita dritta dalla racchetta

1-2 Gioco Shelton: ace, il settimo del match per l’americano che ha servito bene alla T.

40-15 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e stop volley a campo aperto

30-15 Seconda profonda per l’americano che poi chiude con il dritto successivo

15-15 Atterra di poco lunga la risposta di Sonego che aveva provato a bloccare il colpo sul servizio al corpo dell’americano

0-15 Doppio fallo, il quarto della partita per l’americano

1-1 Gioco Sonego: prima ad uscire e smash vincente.

40-30 Palla corta perfetta di Sonego che aveva allontanato l’avversario con uno slice ad uscire.

30-30 Prima ad uscire e volee di dritto dalla parte opposta.

15-30 Termina di poco largo il dritto inside-in di Sonego. Non fortunato qui l’italiano

15-15 Servizio e dritto per l’italiano

0-15 Risposta profonda di Shelton, Sonego non riesce a superare la rete con il rovescio in contro-balzo

Al servizio Lorenzo Sonego

0-1 Gioco Shelton: l’americano prende in mano il gioco con il servizio e costringe l’italiano a fare il tergicristallo.

A-40 Termina di poco lungo il dritto inside-in di Sonego. Si rammarica l’azzurro che era riuscito a spostarsi sul dritto

40-40 Non bassa la volee in allungo dell’americano che aveva preso bene la rete con un back basso

40-30 Servizio sulla riga per Shelton con la palla che non risponde e manda in difficoltà Sonego.

30-30 Sonego schiaccia troppo la veronica con la palla che sbatte sul nastro e muore nella metà campo dell’avversario

30-15 Prima ad uscire, dritto lungolinea dalla parte opposta e volee per lo statunitense, bravo a frenare la corsa e non colpire la rete.

15-15 Servizio e dritto

0-15 Si ferma a metà rete il dritto dell’americano. Sonego deve essere bravo a dimenticare quanto successo nel tie-break e ricominciare a giocare come fatto nel terzo parziale.

Al servizio Ben Shelton

QUARTO SET

Tie-break spaziale per Ben Shelton che ha giocato sulle nuvole negli ultimi minuti dando spettacolo in tutte le zone del campo.

6-7 Gioco e terzo set Shelton: risposta irreale dell’americano che anticipa benissimo la risposta di dritto e trova la riga.

1-6 Serve&volley di Shelton che si spalanca il campo e chiude con la volee successiva. 5 set point, i primi due sul servizio dell’italiano

1-5 È Shelton-show in questo tie-break!! L’americano chiama a rete Sonego con una smorzata e poi strabilia tutti con un lob di rovescio in contro-balzo

Seconda

1-4 Servizio e dritto per l’italiano che prova a rimanere in scia.

0-4 Sonego perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. Doppio mini-break per l’americano.

0-3 CHE RIFLESSO!! Sonego arriva sulla stop volley di Shelton e gioca il recupero in lungolinea. L’americano in allungo arriva sulla palla, la colpisce spalle alla rete e consolida il mini-break

0-2 Prima ad uscire ed attacco in back dell’americano che gestisce bene la risposta bassa di Sonego. L’americano accompagna fuori con un urlo il passante dell’italiano

0-1 Passante violento ed al corpo per Shelton. Sonego non riesce a contenere la volee che termina lunga. Mini-break per l’americano

6-6 Gioco Shelton: e tie-break sia! Dritto lungolinea fulmineo dell’americano, rimane fermo Sonego.

40-15 Shelton accelera con il dritto, mette i piedi in campo e chiude con il colpo successivo

30-15 Atterra in corridoio il back difensivo di Sonego. Bravo Shelton a manovrare con il dritto senza forzare

15-15 L’americano forza anche la seconda andando verso il corpo di Sonego che non riesce a rispondere.

0-15 Doppio fallo, il terzo della partita per l’americano

6-5 Gioco Sonego: bravo l’italiano a spingere verso il rovescio dell’americano che sbaglia in corridoio.

40-30 Servizio e dritto per il piemontese che è stato bravo a gestire la risposta dell’americano

30-30 Prima al corpo vincente. Quest’oggi Sonego ha ottenuto molti punti con questa traiettoria

15-30 Vola via il rovescio dell’italiano che più volte si è aperto bene il campo senza riuscire a sfruttarlo

15-15 Termina a metà rete il rovescio di Sonego che arriva in ritardo sull’accelerazione lungolinea dell’americano

15-0 Si ferma sul nastro il dritto dell’americano

5-5 Gioco Shelton: sesto ace dello statunitense.

40-0 Ace, il quinto del match per l’americano.

30-0 Slice ad uscire micidiale. Con il passare dei minuti l’americano ha ritrovato questa traiettoria che spesso l’aveva tradito nel primo set.

15-0 Si ferma in rete il dritto dell’italiano

Grandissima reazione di Sonego! Dopo aver perso in malo modo la battuta l’italiano ha reagito strappando il servizio all’americano e tornando a mettere la testa avanti con due ace.

5-4 Gioco Sonego: ace, il settimo della partita per l’italiano.

40-15 Prima vincente per l’azzurro

30-15 Ace, il sesto della partita per l’azzurro che ha servito perfettamente alla T

15-15 Termina di poco largo il dritto lungolinea di Sonego

15-0 Servizio e dritto. L’italiano prova ad alzare i decibel e farsi sentire dall’avversario

4-4 Break Sonego: serve&volley di Shelton che non è perfetto sulla prima volee. L’americano indovina l’angolo del passante successivo ma non controlla la volee che termina lunga.

40-A CHE PUNTO!! Shelton scivola, si rialza e si difende con il back. L’americano accelera poi con il dritto lungolinea ma Sonego si difende e, su una deviazione del nastro, prende la rete per chiudere con lo smash.

40-40 Ace! Servizio perfetto alla T a 234 km/h

40-A Bruttissima palla corta di Shelton che si offre a Sonego. L’italiano non è perfetto con il dritto, ma per sua fortuna l’americano non trova il campo con il rovescio

40-40 L’americano va fuori giri con il dritto dal centro

40-30 Servizio al centro sulla riga e dritto a sventaglio stretto perfetto

Seconda

30-30 Slice stretto ad uscire a 200 km/h e dritto dalla parte opposta

15-30 Ace, il terzo del match per Shelton

0-30 Regalo dell’americano che spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio.

0-15 Bruttissimo errore di Shelton che spedisce ampiamente lungo il dritto dal centro del campo

3-4 Break Shelton: Sonego spinge verso il rovescio dell’americano, che prima gioca due back bassi al centro e poi trova un super passante nei piedi dell’italiano

15-40 Doppio fallo, il terzo della partita per l’italiano messo sottopressione anche dalla posizione in risposta dell’americano

Seconda

15-30 Sonego rimane troppo rigido sulle gambe e strappa il movimento del rovescio che termina ampiamente in corridoio

15-15 Noo. Sonego gioca un ottimo lob a ricacciare indietro l’americano ma sbaglia il dritto successivo dal centro

15-0 Prima in slice ad uscire e dritto in contropiede. Shelton scivola nel cambio di direzione poi prova a rialzarsi immediatamente senza riuscire a raggiungere la pallina

3-3 Gioco Shelton: prima ad uscire vincente.

40-30 Shelton stecca il dritto in uscita dal servizio

40-15 Prima a 232 km/h e dritto vincente

30-15 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. Sonego scivola ma alza subito il pollice in su verso il proprio angolo. L’italiano ha rischiato molto perdendo l’appoggio sulla caviglia sinistra e sbattendo pesantemente il ginocchio destro per terra

15-15 Dritto lungolinea vincente dell’italiano

0-15 Grande risposta di Sonego che trova profondità e rimane centrale senza dare angoli a Shelton, che spedisce in rete il dritto successivo

3-2 Gioco Sonego: ace, il quinto della partita per l’italiano.

40-0 Si ferma a metà rete la risposta di dritto di Shelton che ha provato ad aggredire la seconda dell’italiano

30-0 Vola via la risposta di rovescio dell’americano

15-0 Termina di poco larga la risposta di dritto di Shelton

2-2 Gioco Shelton: prima vincente per l’americano.

40-30 Bello scambio giocato di tocco. Dopo una serie di back Shelton chiama a rete Sonego con una buona smorzata e poi prova a scavalcarlo con un lob al volo. Il pallonetto è troppo corto e permette all’italiano di arrivarci per poi chiudere con una splendida volee dorsale.

40-15 Prima ad uscire e smorzata dalla parte opposta. L’americano taglia troppo la palla che rimbalza nella sua metà campo

40-0 Si ferma in rete il passante di dritto di Sonego, costretto a giocare in contro-balzo

30-0 Termina di poco in corridoio il rovescio incrociato di Sonego

15-0 Prima al centro vincente

2-1 Gioco Sonego: prima ad uscire e dritto dalla parte opposta.

40-30 Rovescio profondo di Shelton che costringe Sonego ad accorciare e costruendosi la possibilità di chiudere con il dritto

40-15 Ace, il quarto del match, il primo da sinistra.

30-15 Prima ad uscire e palla corta dalla parte opposta. La smorzata è alta e prevedibile, Shelton ci arriva bene e chiude con la controsmorzata

30-0 L’americano stecca la risposta di dritto su una seconda lenta e lavorata verso il corpo

15-0 Regalo di Shelton che spedisce lungo un dritto da pochi passi dalla rete.

1-1 Gioco Shelton: scappa in lunghezza la risposta bloccata dell’italiano.

40-0 Seconda in kick ad uscire e discesa a rete per Shelton. Sonego cerca la risposta in lungolinea ma colpisce male la palla

30-0 Prima al centro vincente.

15-0 L’americano lascia andare il braccio chiudendo con il secondo smash

Al servizio Ben Shelton

1-0 Gioco Sonego: prima al centro vincente per l’italiano che prova a caricarsi.

40-15 Prima al corpo perfetta per Sonego

30-15 Accelerazione fulminea di Shelton con il dritto a sventaglio

30-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta

15-0 Termina ampiamente lungo il passante di dritto di Shelton che ha lasciato andare il braccio mancando il campo di diversi metri

Al servizio Lorenzo Sonego

TERZO SET

Rientra in campo Sonego

Negli ultimi minuti Sonego è parso anche meno reattivo sui piedi. L’italiano potrebbe anche star accusando leggermente le 5 ore della partita con Nakashima

Toilet break Lorenzo Sonego.

All’improvviso è salito in cattedra Ben Shelton. Dall’1-1, 15-40 l’americano ha alzato il livello da fondo annullando le due palle break e strappando il servizio all’avversario nel game successivo. Di contro è calato Sonego che ha provato ad accelerare le operazioni andando fuori giri.

1-6 Gioco e secondo set Shelton: bellissima volee incrociata dell’americano. Sonego ci arriva ma non riesce a controllare il recupero che scappa in lunghezza.

40-30 Servizio e dritto per l’americano che sta lasciando andare il braccio sulla prima.

30-30 Serve&volley di Shelton sulla seconda. L’americano serve in slice ad uscire senza fare male a Sonego che risponde basso tra i piedi dell’avversario

30-15 Termina in rete il rovescio di Shelton che prima era stato chiamato a rete dalla smorzata di Sonego e poi rispedito indietro con un lob al volo

30-0 Altra prima vincente, questa volta a 232 km/h.

15-0 Prima vincente. Sonego riesce solamente a metterci la racchetta

1-5 Break Shelton: Sonego decide di giocare una smorzata in uscita dal servizio con la palla che rimane alta e lunga. L’americano ci arriva bene e gioca in lungolinea il recupero su cui l’italiano tenta un complicato lob, il quale scappa in lunghezza.

Seconda

15-40 Termina a metà rete il dritto in uscita dal servizio di Sonego che ha mostrato un po’ di fretta in questo punto

15-30 Questa volta non è perfetto l’attacco di dritto di Sonego con la palla che rimane corta e diventa buone per Shelton, il quale passa con il dritto lungolinea.

15-15 Ottimo approccio di sonego che mantiene basso e profondo l’attacco di rovescio. Shelton cerca un lob che però termina abbondantemente lungo

0-15 Si ferma in rete la smorzata in uscita dal servizio

1-4 Gioco Shelton: termina di poco lunga la risposta di Sonego.

40-15 Si ferma sul nastro il dritto in contropiede di Sonego

30-15 Servizio, dritto e volee per Shelton che per poco non tocca la rete con i piedi

15-15 Prima vincente per lo statunitense

0-15 Buona risposta di Sonego che poi accelera con il dritto

1-3 Break Shelton: doppio fallo, il secondo della partita per l’italiano.

Seconda

40-A Shelton risponde bene con il rovescio lungolinea. Sonego prova a difendersi con un back in lungolinea che però termina in corridoio

40-40 Bellissima stop volley di Shelton con la palla che muore dopo il primo rimbalzo.

40-30 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio di Sonego

40-15 L’americano non trova il campo con la risposta di rovescio sul servizio al corpo

30-15 Sonego vanifica un’ottima prima ad uscire spedendo lungo lo schiaffo al volo di dritto

30-0 Termina in rete il dritto di Shelton

15-0 L’americano stecca la risposta di rovescio sul servizio al corpo

1-2 Gioco Shelton: prima vincente per lo statunitense

A-40 Servizio, dritto e volee per l’americano che fa tutto bene in questo punto

40-40 Servizio ad uscire e volee in contropiede.

30-40 Che punto vinto da Shelton!! L’americano non era stato incisivo con la prima volee ma gioca un grande smash arrampicandosi e poi chiude con la demivolee da metà campo.

15-40 Troppa fretta per Shelton! L’americano accelera con il dritto in uscita dal servizio ma la palla termina abbondantemente lunga

Seconda

15-30 Pizzica la riga il rovescio in difesa di Sonego che non offre angolo a Shelton. L’americano prova ad accelerare con il dritto ma lo spedisce in corridoio

15-15 Punto da manuale per l’americano: prima a 220 km/h, accelerazione di dritto ad aprire il campo e smash vincente.

0-15 Stupendo lob di Sonego che arriva bene sulla volee e poi scavalca benissimo Shelton. L’americano aveva fatto un passo in avanti per incollarsi alla rete.

1-1 Gioco Sonego: prima vincente per l’azzurro

40-0 Termina di poco lunga la risposta di Shelton

30-0 Dritto incrociato per il piemontese che attacca in controtempo e chiude con la volee in contropiede.

15-0 Splendida palla corta di Sonego in uscita dal servizio. L’italiano finta fino all’ultimo il dritto in top salvo poi cambiare l’impugnatura

Al servizio Lorenzo Sonego

0-1 Gioco Shelton: servizio e dritto per l’americano che poi chiama a rete Sonego con una smorzata e lo supera con un lob al volo. L’italiano arriva sulla palla e prova un tweener che però si ferma a metà rete.

Seconda

40-30 Si ferma in rete la smorzata in uscita dal servizio

40-15 Doppio fallo, il secondo della partita per l’americano

40-0 Termina di poco largo il back incrociato di Sonego

30-0 Ace, il secondo della partita per lo statunitense

15-0 Palla corta in uscita dal servizio per l’americano. Sonego ci arriva ed incrocia con la contro-smorzata ma Shelton fa ottima guardia e chiude in lungolinea.

Al servizio Ben Shelton

SECONDO SET

Shelton si lamenta con il giudice di sedia che Sonego ci metta troppo tempo ad iniziare il movimento del servizio.

Avvio perfetto da parte di Sonego che è entrato in campo con un piano tattico ben preciso. L’azzurro sta lavorando molto verso il rovescio di Shelton riuscendo a trovare grande profondità. In questo modo l’italiano sta impedendo a Shelton di accelerare con il dritto.

6-3 Gioco e primo set Sonego: l’italiano contiene le accelerazioni di Shelton, arriva sulla stop volley e passa con il rovescio incrociato.

Seconda

A-40 Prima ad uscire e rovescio dalla parte opposta.

40-40 Grandissima difesa di Sonego!! Shelton si apre il campo con un bellissimo rovescio incrociato ma poi sceglie di andare in contropiede dove lo attende l’italiano che passa con il dritto lungolinea.

Seconda

40-A Prima al centro ed attacco di dritto ad incrociare. Shelton gioca un ottimo passante al corpo con il rovescio e poi passa con il dritto in corsa.

40-40 Prima al centro vincente. Cancellata la palla break

40-A Shelton arriva bene sulla smorzata di Sonego, finta il recupero incrociato e poi lo gioca lungolinea aprendosi il campo.

Seconda

40-40 Una deviazione del nastro rischia di sorprendere Shelton, che però è reattivo a muoversi in avanti approcciare con un back e chiudere a rete.

A-40 Termina ampiamente largo il rovescio incrociato dell’americano.

40-40 Rovescio lungolinea vincente per Shelton. Sfortunato Sonego che aveva controllato l’accelerazione senza però trovare il campo per pochissimi millimetri

40-30 Shelton affossa ai piedi della rete il rovescio incrociato. Bravo Sonego ad insistere sulla diagonale sinistra costringendo l’americano a giocare con il colpo bimane.

Seconda

30-30 Nooo. Prima al centro e smorzata con taglio ad uscire per Sonego che ha poi fatto un paio di passi al centro del campo. Shelton arriva sulla palla in extremis e gioca nei piedi dell’italiano che non riesce a superare la rete con la demivolee.

30-15 Prima al centro vincente per l’italiano che ha sorpreso l’americano andando al centro da destra.

15-15 Grandissima risposta di Shelton che poi rischia di essere ingannato da un rimbalzo anomalo. Lo statunitense è reattivo con i piedi e chiude con il colpo successivo.

15-0 Il primo scambio lungo della partita se lo aggiudica Sonego grazie ad un errore gratuito di Shelton che ha spedito lungo il rovescio

5-3 Gioco Shelton: termina abbondantemente lunga la risposta di dritto di Sonego.

40-15 Dritto in contropiede di Shelton

30-15 Prima al centro, volee ad incrociare e poi dalla parte opposta. Sonego è scivolato nel tentativo di cambiare direzione ed arrivare sulla seconda volee. Per fortuna non ci sono conseguenze per l’italiano che si è rialzato immediatamente.

15-15 Doppio fallo, il primo della partita per Shelton

15-0 Sonego prova ad anticipare la risposta ma stecca il dritto. La palla si impenna e passa sopra la testa della giudice di sedia.

5-2 Gioco Sonego: servizio ad uscire e volee alta dalla parte opposta.

40-15 Prima vincente.

30-15 Doppio fallo, il primo della partita per l’italiano che ha deciso di forzare anche la seconda.

30-0 Prima al centro vincente.

15-0 Si ferma in rete la risposta bloccata di Shelton sul servizio al corpo

4-2 Gioco Shelton: termina lungo il dritto del piemontese.

40-15 Termina in corridoio il back dell’italiano

30-15 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Sonego. Fortunato Shelton che ha steccato il dritto in uscita dal servizio con la palla che è atterrata sulla riga.

15-15 Tentativo di serve&volley per Shelton. Sonego risponde nei piedi dell’americano, lo costringe ad una complicata demi volee e poi lo passa con il rovescio

15-0 Rimane corta la risposta di Sonego che si consegna all’americano

4-1 Gioco Sonego: termina lunga la risposta di rovescio di Shelton. Partenza perfetta per l’italiano.

40-15 Bellissimo passante basso in back di Shelton che trova l’angolo lontano mettendo in difficoltà Sonego, il quale aveva attaccato in controtempo

40-0 Ace, il terzo della partita di Sonego. Sono arrivati tutti da destra, questa volta ad uscire

30-0 Vola via il rovescio di Shelton.

15-0 Smorzata vincente in uscita dal servizio per l’italiano.

3-1 Break Sonego: termina di poco largo il dritto lungolinea di Shelton.

Seconda

30-40 Termina a metà rete il rovescio lungolinea di Shelton. Palla break per l’italiano.

Seconda

30-30 Palla corta di Sonego che chiama a rete l’avversario e poi lo scavalca con un lob al volo

30-15 Termina in corridoio la smorzata in uscita dal servizio di Shelton

30-0 Ace, il primo della partita per l’americano che ha servito al centro.

15-0 Prima ad uscire vincente

2-1 Gioco Sonego: prima vincente per l’italiano.

40-15 Scappa in lunghezza il rovescio dal centro di Sonego.

40-0 Ace, il secondo della partita dell’italiano, questa volta al centro.

30-0 Sonego colpisce malissimo il back con la palla che arriva a malapena alla rete.

15-0 L’americano non riesce a rispondere di rovescio sulla seconda al corpo

1-1 Gioco Shelton: dritto vincente in uscita dal servizio.

40-30 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di Sonego sul servizio in kick

Seconda

30-30 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Shelton

30-15 Prima al centro, dritto in contropiede e volee dalla parte opposta per l’americano. Sonego arriva in allungo sulla palla ma il recupero rimane corto e diventa comodo per Shelton

15-15 Muore sul nastro la palla corta di Shelton che aveva cercato la smorzata dopo una prima al centro a 232 km/h.

15-0 L’americano gira bene intorno alla palla sul back di Sonego e lascia esplodere l’accelerazione con il dritto a sventaglio

Al servizio Ben Shelton

1-0 Gioco Sonego: l’americano non trova il campo con la risposta.

40-15 Bellissima smorzata in uscita dal servizio per l’italiano che sorprende l’avversario

30-15 Ace! Servizio in slice ad uscire.

15-15 Sonego copre bene la rete sul passante lungolinea di rovescio di Shelton

0-15 Termina largo il rovescio lungolinea del piemontese.

Al servizio Lorenzo Sonego

PRIMO SET

16.32 Termina il warm-up

16.31 La giudice di sedia dell’incontro è Alison Hughes.

16.29 Sonego ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire.

16.27 Inizia il riscaldamento pre-match.

16.27 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito

16.26 Lorenzo Sonego e Ben Shelton fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

16.24 I due giocatori sono nel corridoio che conduce al campo 1.

16.22 Il vincente di quest’incontro affronterà nei quarti di finale uno tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. La sfida tra il n.1 del mondo ed il bulgaro è la terza in programma sul campo centrale dove in questo momento sono impegnati Novak Djokovic ed Alex De Minaur.

16.19 Percorso netto per Shelton che ha vinto e convinto nella prima settimana di Wimbledon. L’americano ha esordito contro Alex Bolt (6-4, 7-6, 7-6) per poi sconfiggere Rinky Hijikata (6-2, 7-5, 6-4) e Marton Fucsovics (6-3, 7-6, 6-2). Lo statunitense ha così riscattato una stagione su erba deludente dove ha raccolto meno del previsto: dopo la semifinale a Stoccarda Shelton è stato sconfitto all’esordio sia al Queen’s (7-6, 7-6 da Arthur Rinderknech) che a Mallorca (6-4, 7-6 da Learner Tien).

16.16 Sonego è reduce da una clamorosa battaglia contro Brandon Nakashima. Nel terzo turno dello Slam londinese l’italiano e lo statunitense hanno dato vita ad un incontro durissimo terminato per 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 dopo 5 ore e 4 minuti di gioco. In precedenza Sonego aveva sconfitto due qualificati: al primo turno il portoghese Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2) ed al secondo il georgiano Nikoloz Basilashvili (6-1, 6-3, 6-7, 7-6).

16.13 Dopo Australian Open e Roland Garros Sonego e Shelton si affronteranno anche a Wimbledon. L’americano ha sconfitto il piemontese sia nei quarti di finale di Melbourne (6-4, 7-5, 4-6, 7-6) che nel primo turno di Parigi (6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3)

16.10 Lorenzo Sonego torna in campo dopo la maratona con Brandon Nakashima e va alla caccia di un’altra impresa: l’azzurro affronta Ben Shelton per un posto nei quarti di finale di Wimbledon 2025.

16.07 Tra pochi minuti entreranno in campo Lorenzo Sonego e Ben Shelton per l’incontro degli ottavi di finale del torneo maschile.

16.05 Al sesto match point Bencic si aggiudica l’incontro con Alexandrova per 7-6, 6-4.

15.09 Belinda Bencic ha vinto al tie-break il primo set della sfida con Ekaterina Alexandrova. Al termine di quest’incontro toccherà a Sonego e Shelton.

15.08 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelton.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, partita valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Per la terza volta in stagione le strade dell’italiano e dell’americano si incrociano in uno Slam: i due si sono affrontati nei quarti degli Australian Open ed al primo turno del Roland Garros. In entrambi i casi si è imposto l’americano ma quest’oggi il piemontese proverà a sfatare il tabù.

Sonego è reduce da una clamorosa battaglia contro Brandon Nakashima. Nel terzo turno dello Slam londinese l’italiano e lo statunitense hanno dato vita ad un incontro durissimo terminato per 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 dopo 5 ore e 4 minuti di gioco. In precedenza Sonego aveva sconfitto due qualificati: al primo turno il portoghese Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2) ed al secondo il georgiano Nikoloz Basilashvili (6-1, 6-3, 6-7, 7-6).

Percorso netto per Shelton che ha vinto e convinto nella prima settimana di Wimbledon. L’americano ha esordito contro Alex Bolt (6-4, 7-6, 7-6) per poi sconfiggere Rinky Hijikata (6-2, 7-5, 6-4) e Marton Fucsovics (6-3, 7-6, 6-2). Lo statunitense ha così riscattato una stagione su erba deludente dove ha raccolto meno del previsto: dopo la semifinale a Stoccarda Shelton è stato sconfitto all’esordio sia al Queen’s (7-6, 7-6 da Arthur Rinderknech) che a Mallorca (6-4, 7-6 da Learner Tien).

Tra i due giocatori ci sono 4 precedenti totali: oltre ai già citati incontri di questa stagione i due si sono affrontati anche a Cincinnati 2022, dove vinse Shelton, ed al Roland Garros 2023, quando Sonego si impose in quattro set. La partita odierna è la seconda in programma sul campo 1 dopo Alexandrova-Bencic, incontro che inizierà alle 14.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelton con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!