LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, 2-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: drammatico ritiro per il bulgaro, il n.1 avanza senza vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-DIMITROV

DIMITROV SI ACCASCIA SULL’ERBA E SI RITIRA

PROBLEMA FISICO PER SINNER: COSA E’ SUCCESSO

PERCHE’ LA PARTITA E’ STATA INTERROTTA DOPO IL SECONDO SET

JANNIK SINNER: “NON SENTO DI AVER VINTO”

IL RIEPILOGO DEI MATCH MASCHILI

LA SITUAZIONE NEL RANKING TRA SINNER ED ALCARAZ

LA CONFERENZA STAMPA DI JANNIK SINNER

22.15 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

22.14 A nostro avviso le scorie della finale persa al Roland Garros sono palpabili: non è più il Sinner che conosciamo, si è incrinato qualcosa. Vediamo se riuscirà a ritrovarsi.

22.13 Sinner tornerà in campo mercoledì 9 luglio per affrontare l’americano Ben Shelton. Se giocherà come oggi, rischierà di andare a casa. Di sicuro questo finale lascerà tante scorie negative: di fatto il n.1 è avanzato ai quarti senza vincere e con una brutta prestazione.

22.11 Sinner era ruzzolato a terra nel corso del primo game della partita. Da allora ha iniziato ad avere male al gomito destro, chiedendo poi nel secondo set l’intervento del fisioterapista ed assumendo tre pillole (presumibilmente antidolorifici). Al termine del secondo parziale il match è stato interrotto per 13 minuti per coprire il campo con il tetto. Insomma, è successo di tutto.

22.09 Saldo negativo vincenti/gratuiti per l’italiano: 19-21. 36-22 invece per Dimitrov. Il bulgaro ha ottenuto 79 punti totali contro i 65 di Sinner.

22.08 Per quanto possano contare, Sinner aveva servito il 58% di prime (percentuale non eccelsa, come da tradizione recente), ottenendo l’82% dei punti, ma la resa con la seconda è stata appena del 44%. 4 ace per l’italiano, 14 per il bulgaro.

22.06 C’era la sensazione che il n.1 avrebbe potuto ribaltare la partita: aveva iniziato il terzo set con un approccio diverso, forse favorito dalla chiusura del tetto. Ma non lo sapremo mai. Vincere così non fa bene: con Shelton si presenterà in campo con tanti dubbi.

22.05 Sinner aveva perso 3-6, 5-7 i primi due set ed era 2-2 nel terzo. 2 ore e 8 minuti la durata della partita.

22.03 “Non so cosa dire, è un giocatore incredibile e lo ha dimostrato oggi. In passato è stato molto sfortunato negli ultimi 2 anni. E’ un buon amico, ci conosciamo bene. Gli auguro di recuperare più in fretta possibile. Non mi sento per niente un vincitore. E’ un momento sfortunatissimo per tutti noi che lo abbiamo visto. Ha sempre avuto infortuni negli Slam, infortuni come questi sono terribili. Sappiamo quanto tiene a questo sport, è uno dei lavoratori migliori. Questo non è il finale che ci saremmo augurati. Facciamo un applauso a Grigor“.

22.02 Sinner all’intervista di rito.

22.00 Dimitrov esce dal campo coprendosi il volto con l’asciugamano. Sinner appare palesemente imbarazzato: avanza ai quarti di finale, ma era sotto 2 set a 0…

21.58 SI RITIRA DIMITROV! Incredibile e drammatico finale di questa partita. Il bulgaro non riesce nemmeno ad alzare la spalla destra.

21.58 Il bulgaro aveva avvertito una prima fitta nel penultimo punto giocato. In quello successivo si è accasciato sull’erba dolorante.

21.57 Dimitrov rientra nella saletta che precede l’ingresso in campo. Sinner ne approfitta per bere e indossa anche la felpa.

21.56 Sinner va nuovamente a sincerarsi delle condizioni dell’avversario. Chiaramente viene chiesto il medical time-out. Il bulgaro ha 2 minuti per uscire dal campo.

21.56 Dimitrov fatica a trattenere le lacrime.

21.55 Dimitrov sembra fare fatica a sollevare la spalla destra. Sinner ha una espressione davvero cupa: non vorrebbe di certo vincere così…

21.54 Il bulgaro viene accompagnato in panchina dal medico e dal fisioterapista, tenendosi la mano sinistra sul pettorale destro.

2-2 Ace esterno di Dimitrov, che poi si accascia a terra dolorante. Si mette la mano sul pettorale destro, prova tanto dolore. Sinner è il primo a soccorrerlo.

40-15 Serve&volley di Dimitrov, lunga la volée di rovescio.

40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano.

30-0 Il bulgaro non sta sbagliando davvero nulla. Servirebbe un break per insinuargli un tarlo nella testa.

15-0 Dimitrov vince lo scambio ravvicinato a rete e va a segno con la volée di rovescio.

2-1 Sinner sbaglia la direzione dell’attacco, ma la demi-volée di Dimitrov si ferma in rete.

40-0 Palla corta in rete del bulgaro.

30-0 Sinner cambia l’inerzia dello scambio e va a segno con il rovescio incrociato.

15-0 Seconda di sostanza di Sinner, in rete la risposta in back di rovescio del bulgaro.

1-1 Battuta vincente al centro del bulgaro, che non ha tremato dopo la rimonta da 40-0.

A-40 Smash di Dimitrov. Sinner scivola ancora nel tentativo di recupero e si mette ancora la mano sul gomito destro.

40-40 Finalmente Sinner prende l’iniziativa dello scambio e fa male con il rovescio lungolinea.

40-30 Doppio fallo di Dimitrov.

40-15 Serve&volley, pallonetto difensivo di Sinner che resta in campo, poi in rete il back del n.21.

40-0 Servizio e diritto all’incrocio delle righe di un indemoniato Dimitrov. Bisogna insinuare qualche dubbio nella testa del bulgaro.

30-0 Risponde bene Sinner, poi è largo il diritto lungolinea in corsa.

15-0 Battuta vincente al centro del bulgaro.

1-0 Stavolta è Sinner a giocare il back di rovescio, in rete il diritto di Dimitrov.

40-30 Stavolta a mezza rete il back di rovescio del bulgaro. Un’arma che sta facendo malissimo all’italiano.

La prima non entra.

30-30 Non cambia lo schema. Dimitrov rallenta col back e poi accelera di diritto, portando Sinner a mettere in rete il rovescio.

30-15 Dimitrov attacca e va a segno con la volée di diritto.

30-0 Bene Sinner in spinta e più solido anche negli appoggi e spostamenti laterali.

15-0 Lungo il back di rovescio di Dimitrov.

21.36 Ricomincia la partita dopo 13 minuti di interruzione.

21.35 Sinner servirà per primo nel terzo set.

21.34 La partita non è finita. Negli Slam, con 3 set su 5, i campioni veri hanno l’opportunità di evadere dalle sabbie mobili come quelle in cui si trova Sinner. Bisogna crederci, fino alla fine!

21.33 Inizia un mini-riscaldamento di 3 minuti. Ricordiamo che il match deve concludersi entro mezzanotte (le 23.00 locali), in caso contrario verrà interrotto e si tornerà in campo domani.

21.32 Il tetto è stato chiuso. Tra poco si ricomincia.

21.31 Sin qui Dimitrov ha ottenuto in totale 68 punti, contro i 53 di Sinner. La differenza è netta.

21.28 Sinner è ruzzolato a terra nel corso del primo game. Sembrava una caduta da niente, invece da quel momento ha iniziato ad accusare un dolore al gomito destro. Nel secondo set ha chiamato l’intervento del fisioterapista ed ha assunto tre pillole, presumibilmente degli antidolorifici.

21.27 8 punti su 21 ottenuti da Sinner con la seconda di servizio: il 38%.

21.26 L’italiano è andato in bagno a schiarirsi le idee.

21.26 19 vincenti e 20 gratuiti per Sinner. 31-17 per Dimitrov. Il bulgaro ha messo a segno ben 13 ace, contro i 4 di Sinner.

21.24 Ora ci sarà una interruzione di una decina di minuti per coprire il campo con il tetto rimovibile. Vediamo se giocare indoor potrà dare una mano a Sinner.

5-7 Largo il rovescio incrociato di un fallosissimo Sinner. Dimitrov avanti 0-2. Il n.1 è spalle al muro.

A-40 Larga la risposta di diritto di Sinner.

40-40 Sinner prova finalmente a spingere da fondo, lungo il back difensivo di rovescio del bulgaro.

A-40 Ace al centro del n.21.

40-40 Risposta aggressiva di Sinner, in rete il rovescio del bulgaro.

40-30 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda dell’avversario. Errore pesantissimo.

30-30 Sul nastro e poi nel campo di Dimitrov il rovescio incrociato di Sinner. Punto fortunoso.

30-15 Lungo il back di rovescio lungolinea del n.21.

30-0 Ace esterno di Dimitrov, il n.12.

15-0 Largo il diritto incrociato. Non è il vero Sinner.

Giornataccia finora per Sinner al servizio. Con la seconda ottiene la miseria del 38% dei punti. In campo mette il 57% di prime, ottenendo l’82% dei punti. Insomma: poche prime e resa con la seconda deficitaria.

5-6 Break di Dimitrov. Risposta profondissima che Sinner non riesce a gestire.

15-40 Battuta esterna vincente dell’italiano.

0-40 Risposta cortissima di Dimitrov, Sinner viene sorpreso e il suo recupero finisce in rete.

Altra seconda.

0-30 Scambio sulla difensiva di Sinner. Dimitrov avanza e con una assurda volée in tuffo, con tanto di deviazione del nastro, ottiene il punto.

Seconda di servizio.

0-15 Largo il diritto incrociato di Sinner in uscita dal servizio. L’italiano continua a distendere il braccio destro.

BREAAAAAAAAAAAAAAAAAAK!!! Gran risposta di Sinner con il rovescio! Il n.1 spinge con il diritto incrociato e chiude con il rovescio incrociato in campo aperto. Sinner si lascia andare ad un urlo liberatorio! E’ giusto così, deve ribellarsi!

30-40 Altra risposta profonda e altro errore di diritto del bulgaro in uscita dal servizio.

30-30 Risposta profonda di Sinner, in rete il diritto del n.21.

30-15 Battuta esterna vincente di Dimitrov.

15-15 In rete il back di rovescio del bulgaro.

15-0 Ace esterno di Dimitrov, il n.11.

4-5 Battuta vincente al centro.

40-15 Risposta vincente di Dimitrov con il rovescio lungolinea.

40-0 In rete la risposta di rovescio del bulgaro.

30-0 Ace al centro dell’italiano.

15-0 Dimitrov si butta a rete, Sinner a segno col passante di rovescio lungolinea.

Sinner si era procurato una palla break nel game d’apertura. Poi basta.

3-5 Ennesimo errore di Sinner, ancora con l’amato rovescio, che finisce lungo.

40-15 Servizio, diritto e volée del n.21 del mondo.

30-15 Dimitrov sbaglia una comoda volée di rovescio e la mette in rete.

30-0 Battuta al corpo, Sinner colpisce male di diritto.

15-0 Ace esterno di Dimitrov. Sono già 10.

3-4 Sinner a segno con un rovescio vincente lungolinea.

40-0 Ancora servizio e diritto dell’azzurro.

30-0 Battuta vincente al corpo.

15-0 Servizio, diritto e volée di Sinner.

2-4 Serve&volley di Dimitrov, in rete il passante di diritto di Sinner.

40-0 Dimitrov continua a far ammattire Sinner con il back di diritto e di rovescio. L’italiano liscia addirittura la palla con il diritto.

30-0 Largo il diritto incrociato dell’italiano.

15-0 Ace al centro. Dimitrov viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Sta fiutando il colpaccio.

20.57 Si ricomincia, Sinner deve recuperare un break.

20.55 Sinner assume ben tre pillole, probabilmente degli antidolorifici. Sembrava una caduta da niente, invece il gomito destro fa male. Il fisioterapista lo sta trattando.

20.54 Sinner ha dolore al gomito destro. Era caduto nel corso del primo game del match.

20.53 Sinner chiede l’intervento del fisioterapista.

2-3 Passante di rovescio lungolinea vincente di Sinner.

40-15 Let sulla seconda.

40-15 In rete la risposta di rovescio in back di Dimitrov.

30-15 Doppio fallo di Sinner.

30-0 Servizio e diritto incrociato dell’italiano.

15-0 Ace esterno di Sinner.

1-3 Sinner stecca la risposta di diritto.

A-40 Servizio e diritto incrociato del bulgaro. Sinner non riesce a far male in alcun modo con la risposta.

40-40 Doppio fallo di Dimitrov.

40-30 Battuta vincente al centro del bulgaro.

30-30 Ennesimo gratuito di Sinner, che mette in rete un rovescio interlocutorio dal centro.

15-30 Avanza Dimitrov, ma la demi-volée di diritto finisce in corridoio.

15-15 In rete il rovescio del bulgaro.

15-0 Servizio e diritto incrociato di Dimitrov.

1-2 Sinner tiene il servizio.

40-0 Finalmente il passante di dritto vincente di Jannik.

30-0 Se ne va la risposta di rovescio di Dimitrov.

15-0 Si spegne in rete il rovescio in back dell’ex numero 3 ATP.

2-0 Game Dimitrov. Con l’ottavo ACE il bulgaro conferma comodamente il break.

40-0 Fuori misura il passante di rovescio di Sinner.

30-0 ACE Dimitrov.

15-0 Scappa via il rovescio difensivo dell’italiano.

1-0 Break Dimitrov. Si ferma sul nastro il dritto lungolinea dell’azzurro…

0-40 Tre palle break Dimitrov. Doppio fallo Jannik, non ci siamo.

0-30 Brutto errore gratuito con il dritto in uscita dal servizio di Sinner.

0-15 Si riparte con un gran punto di Dimitrov, che cambia passo con il dritto incrociato e chiude con la volèe di rovescio.

SECONDO SET

6-3 Primo set Dimitrov. Con il serve and volley il bulgaro conquista il primo parziale in 41 minuti.

40-0 Tre set point Dimitrov. Sesto ACE.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Servizio, dritto, volèe e smash vincente del tennista di Haskovo.

3-5 Game Sinner. Dimitrov perde il controllo del dritto e va a servire per il set.

40-15 Arriva la risposta di rovescio vincente del bulgaro.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 ACE Sinner.

15-0 Servizio vincente dell’azzurro.

5-2 Game Dimitrov. E’ largo il dritto in avanzamento di Sinner, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set.

40-0 Quinto ACE del bulgaro.

30-0 In corridoio il passante di dritto dell’azzurro.

15-0 Scappa via la risposta di rovescio del numero uno ATP.

2-4 Game Sinner. Sulla riga la seconda dell’altoatesino.

40-15 Prima vincente dell’azzurro.

30-15 Servizio e dritto Jannik.

15-15 Se ne va la risposta di rovescio lungolinea di Dimitrov.

0-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Sinner.

4-1 Game Dimitrov. Con la prima esterna vincente il bulgaro tiene nuovamente la battuta.

AD-40 Servizio e dritto.

40-40 Gran prima al centro dell’ex numero 3 del mondo.

40-AD Palla del controbreak Sinner. Dimitrov affossa in rete il rovescio.

40-40 Primo doppio fallo del tennista di Haskovo.

AD-40 Ottimo rovescio incrociato di Dimitrov.

40-40 Molto profonda la risposta di rovescio di Sinner. Parità.

40-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio del bulgaro.

40-15 Prima vincente dell’ex numero 3 ATP.

30-15 Quarto ACE del tennista di Haskovo.

15-15 Dimitrov perde il controllo del dritto inside out.

15-0 ACE del bulgaro.

1-3 Game Sinner. Con il rovescio incrociato stretto vincente il numero uno del mondo muove il punteggio.

40-30 Dritto inside out vincente del bulgaro.

40-15 Si ferma sul nastro la risposta con il rovescio in back di Dimitrov.

30-15 Sinner perde il controllo del dritto in uscita dal servizio.

30-0 Servizio e dritto ben piazzato da Jannik.

15-0 Prima esterna vincente dell’azzurro.

3-0 Game Dimitrov. Servizio vincente e break consolidato.

40-15 A metà rete il passante di dritto di Sinner.

30-15 E’ lungo il lob di dritto dell’altoatesino.

15-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio del tennista di Haskovo.

15-0 Dritto inside in e solido dritto anomalo in avanzamento del bulgaro.

2-0 Break Dimitrov. A metà rete il dritto in uscita dal servizio di Jannik, che perde la battuta per la prima volta nel torneo.

30-40 Primo ACE dell’italiano.

15-40 Due palle break Dimitrov. Doppio fallo Sinner.

15-30 Servizio, dritto e stop volley a bersaglio per l’altoatesino.

0-30 Rovescio lungolinea ben piazzato e demi-volèe del bulgaro sulla quale Sinner spedisce out il passante di rovescio.

0-15 Jannik perde il controllo del dritto in avanzamento in uscita dal servizio.

1-0 Game Dimitrov. Servizio, dritto e volèe vincente del bulgaro.

AD-40 Servizio e dritto.

40-40 Serve and volley di Dimitrov disinnescato dalla risposta e dal passante del numero uno ATP.

AD-40 L’azzurro perde gli appoggi, cade senza conseguenze ma offre il punto all’avversario.

40-40 Ottimo dritto incrociato stretto dell’altoatesino. Parità.

40-30 Secondo ACE del tennista di Haskovo.

30-30 Scappa via il dritto inside out di Jannik.

15-30 ACE del bulgaro.

0-30 Dimitrov perde il controllo del rovescio dal centro.

0-15 Prima il dritto lungolinea, poi l’incrociato a campo aperto vincente dell’azzurro.

PRIMO SET

19:50 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di 4 minuti via al match con il bulgaro al servizio.

19:48 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Grigor Dimitrov.

19:46 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro.

19:42 Il vincente del match troverà ai quarti di finale Ben Shelton. L’americano ha da poco sconfitto Lorenzo Sonego al termine di una sfida conclusa in 4 combattuti parziali. L’altro quarto di finale della parte alta del tabellone sarà Cobolli-Djokovic.

19:38 Quello che andremo a commentare sarà il sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 4-1.

19:34 Mirra Andreeva completa l’opera chiudendo agevolmente con lo score di 6-2 6-3. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Sinner e Dimitrov.

18:53 Terminato da pochi istanti il primo parziale tra Navarro ed Andreeva, con quest’ultima impostasi per 6-2. Al termine del match femminile toccherà all’azzurro. A tra poco!

18:01 Vi ricordiamo che a Wimbledon gli incontri sul Campo Centrale e sul Court 1 dovranno concludersi entro le 23.00 locali (la mezzanotte italiana) a causa del coprifuoco concesso dopo la trattativa con i residenti del quartiere londinese. Non dovrebbero esserci problemi, ma in caso di match lottato tra Andreeva e Navarro l’ipotesi di una sfida spezzettata tra Sinner e Dimitrov potrebbe divenire realtà. A più tardi!

17:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Dimitrov. Appena concluso il primo match sul Centrale con il successo in rimonta in 4 set del serbo Novak Djokovic sull’australiano Alex De Minaur. Tra circa 20 minuti via alla sfida femminile tra l’americana Emma Navarro e la russa Mirra Andreeva, seguita poi dal match dell’altoatesino.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 4-1. Unico incrocio negli Slam il quarto di finale vinto per 3-0 dall’italiano al Roland Garros 2024. Il vincente della sfida troverà ai quarti uno tra l’americano Ben Shelton e Lorenzo Sonego.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta al prestigioso appuntamento dopo aver smaltito brillantemente la prematura sconfitta patita ad Halle contro il kazako Bublik. Nel suo cammino il re del ranking ATP ha lasciato le briciole dapprima al connazionale Luca Nardi, poi all’australiano Aleksandar Vukic ed infine all’iberico Pedro Martinez. L’asticella ora si alza contro il veterano bulgaro, capace con la sua classe di impensierire i migliori del mondo.

Dal canto suo Dimitrov, trentaquattrenne di Haskovo (Bulgaria), arriva all’ottavo di finale del terzo Slam stagionale a margine delle vittorie sul giapponese Yoshito Nishioka, sul francese Corentin Moutet e sull’austriaco Sebastian Ofner. Numero 21 ATP l’esperto e talentuoso bulgaro in stagione ha raccolto le semifinali a Brisbane e Miami ed i quarti a Montecarlo.

La sfida di ottavi di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 14.30 dopo De Minaur-Djokovic ed Andreeva-Navarro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!