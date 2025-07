LIVE Cobolli-Cilic 6-4, 6-4, 6-7, 7-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro fa la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’impresa compiuta da Flavio COBOLLI, che si issa in quarti di finale e adesso fa il tifo per Alex De Minaur contro Nole Djokovic sul Centrale. Un saluto sportivo! L’Italian Day prosegue!

15:43 Tre ore e mezzo di battaglia per i quarti! Non smette di piangere Stefano Cobolli, il padre! Con la prima Cobolli ha vinto il 78% di punti, con un clamoroso 85% nel primo set e un irreale 93% nel secondo. Poi la grande tensione, la partita che sembrava giungere al quinto sul 4-3 e servizio Cilic, ma alla fine solo 3 vincenti in più per Cilic (48 a 45) ma ben 64 gratuiti del croato contro i 47 di Flavio.

15:41 Meravigliosa impresa di Flavio Cobolli che quindi sfiderà il vincente tra De Minaur, avanti 6-1 su Novak Djokovic. Al momento sale al 19° posto mondiale e potrebbe ancora non essere finita qui la scalata del giocatore di Roma!

15:40 Primi due parziali dominati, dal terzo il croato ha messo in seria difficoltà il romano, un veterano che vende sempre carissima la pelle. Niente però ha potuto fare quando Flavio nel tie-break ha deciso di prendere il toro per le corna e di ritrovare la spinta!

15:39 COBOLLIIIIIIIIII b. Cilic 6-4, 6-4, 6-7, 7-6! Il romano è nei quarti di finale di Wimbledon 2025!

IN RETE L’ULTIMO DRITTO DI CILIC! SIIIIIIIII ANDIAMOOOOOOO AI QUARTIIIII!!

Seconda

6-3 NE HA MESSA UN ALTRA! NON HA TREMATO SUL DRITTO! Traguardo ancora lontano chilometri! Serve Cilic.

5-3 SERVIZIO VINCENTE! Il prossimo punto vale una carriera!

4-3 In spinta di rovescio il romano, ottiene il quindici! Abbiamo due servizi, su!

Seconda, un’altra

3-3 Si sposta di dritto Cobolli, non colpisce la palla perché va al centro e fa ace. Il diciottesimo.

Seconda

3-2 Prendiamo anche una riga che manda fuori tempo il dritto di Cilic. Serve due volte lui.

2-2 DI NULLA FUORI! Il dritto del croato. Ragazzi sta facendo di tutto Cilic per tenerci in vita! Dobbiamo prendercela noi questa partita!

1-2 In rete il dritto del croato!

0-2 Il servizio di Cilic lo porta in fuga.

0-1 Sbaglia di rovescio il romano. Mini-break.

6-6 TIE-BREAK, un altro.

40-30 Arriva la prima a salvare, un po’ come in tutta la partita il croato.

30-30 AGGRESSIVA, IN AVANTI la risposta di rovescio lungoriga di Cobolli. Ricordiamo che il romano ha già avuto caterve di chance.

30-15 Risponde miracolosamente Cobolli, reccoglie l’approccio slice lungo.

30-0 Ace (17°).

15-0 Servizio e dritto comodo.

6-5 ACE DI SECONDA! Numero!!

40-30 Prima vincente!!!

30-30 Prima vincente! Dai!

15-30 Prende la riga nello scambio il croato e fa punto.

15-15 In rete il rovescio difensivo di Cilic.

0-15 In rete lo slice di Cobolli.

5-5 A zero anche Cilic.

40-0 Ace (16°).

30-0 Non risponde di rovescio il romano.

Seconda

15-0 Servizio vincente Cilic.

Risponde per i quarti Cobolli, deve andare a tutto braccio: non c’è altra soluzione!

5-4 Ace (10°)! A zero Flavio!

40-0 Prima vincente!

30-0 FUORIIII il dritto comodo di Cilic.

15-0 Mette in rete lo smash comodo il croato. Che cosa ha sbagliato.

4-4 PAUROSOOOOOO il cross di rovescio di Cobolli! Pesantissimo e soprattutto vincente! Ha ritrovato il coraggio che lo ha portato fin qui!

30-40 RISPOSTA VINCENTE di dritto! Eccola la convinzione!

30-30 Fuori di un filo d’erba il passante il corsa di dritto di Cilic.

30-15 Prima vincente.

15-15 Lungo il recupero di dritto di Cilic.

15-0 Ace (15°).

3-4 Si ferma in rete il rovescio difensivo di Cobolli. Break, stra-meritato.

Seconda

40-A Suicidaria palla corta di Cobolli, arriva e fa punto Cilic.

40-40 Spinge di dritto e l’annulla Cobolli. Cilic ha di nuovo lasciato a desiderare sul rovescio d’attacco!

40-A Prima prende la riga in costruzione di rovescio, ovviamente, poi il comodo anomalo vincente con il dritto. Altro mini set point per Cilic.

40-40 PRIMAAAAAA VINCENTE! Basta chiedere!

30-40 Si ferma sul nastro la difesa in slice di Cilic. Graziati! Forza! Una prima vincente servirebbe!

Seconda

15-40 Con il dritto Cilic. Palle break, fa malissimo ora il croato con i suoi colpi poderosi da fondo.

15-30 Doppio fallo! Occhio!

15-15 Stecca la risposta di dritto Cilic. Sulla seconda.

0-15 Nastro a segno Cilic.

3-3 Si allarga di poco ed esce il cross di dritto di Cobolli.

40-30 Risposta nei piedi! Teniamo vivo il game!

40-15 Non risponde in chop Cobolli.

30-15 Prima vincente.

15-15 Non risponde di un millimetro di rovescio il romano, altro punto che pesa nella testa.

0-15 COME PER MAGIA! Risposta d’incontro di dritto pesantissima del romano e punto diretto!

Forza Flavio, il match è lì: solo da essere preso! Bisogna ritrovare convinzione in ribattuta!

3-2 FINALMENTE! Deciso il rovescio lungoriga di Cobolli dopo il kick! SU!

A-40 Sempre la prima vincente!!!

40-40 Stavolta non fallisce l’appuntamento con il punto e il comodo dritto Cilic.

Let che ci salva dal doppio fallo

A-40 Incredibile! Che errore di Cilic! Dritto comodo a metà campo!

40-40 Prende l’incrocio con la risposta di rovescio il croato. Fa punto diretto.

40-30 Mamma mia, non risponde sulla seconda di rovescio Cilic. Continua a sbagliare nei momenti importanti, non ha ancora brekkato.

30-30 Passa in corsa di dritto il croato.

30-15 Gratuito clamoroso di rovescio di Cilic.

15-15 Sbaglia di rovescio il romano.

15-0 Bene con il dritto dopo il servizio Cobolli.

2-2 Tiene la battuta Cilic.

40-15 Rosicchia un punto Cobolli.

40-0 Prima, dritto e appoggio. “Non p sempre domenica”, nel game precedente il croato aveva commesso una marea di errori, concedendo ben 4 chance di break.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Servizio slice e dritto di là Cilic.

2-1 Si risolleva, si fa per dire, il romano: prima 4 chance di break ha avuto.

40-15 Altra ottima prima!

30-15 Servizio vincente Cobolli!

15-15 Ace!

0-15 Palla corta neanche a rete del romano.

1-1 Tiene la battuta Cilic e dà ancora grandi motivi di preoccupazione a Cobolli.

A-40 Non riesce a passare con il rovescio il romano.

40-40 Tira pianissimo Cobolli, intrappolato dalla tensione e non si fa pregare Cilic a spingere e a salvarsi ancora.

Niente prima Cilic.

40-A Sbaglia gratuitamente di rovescio Cilic. Palla break (3^).

Seconda

40-40 Non parte il rovescio dalla racchetta del romano, altro segnale molto molto preoccupante lanciato dal romano. Altre chance che se ne sono andate!

Seconda, vediamo cosa si inventa il croato.

30-40 Troppo sulle difensive il romano, comunque il croato ha preso nastro e riga sull’attacco. Incredibile che fortuna ha avuto anche nel 3° set sui punti fondamentali.

15-40 In rete la difesa di rovescio di Cilic.

15-30 Altra palla bassa proposta dal romano, altro grave errore di Cilic: con il dritto questo!

15-15 Sbaglia di rovescio ancora Cilic.

15-0 Servizio e dritto.

1-0 Servizio e dritto! Teniamo un game CAPITALE!

40-30 Altro grave errore di rovescio, Cilic!

30-30 Continua però a commettere gravi errori gratuiti il croato, rovescio lungo nello scambio.

15-30 Attacca e copre alla grande la rete Cilic.

15-15 Perde l’equilibrio e scivola Cobolli sul recupero di palla corta.

15-0 Nastro vincente del romano, che serve prima nel 4° set.

Cobolli-Cilic 6-4, 6-4, 6-7(4)! Doppio fallo. Il romano ha avuto la chance sullo 0-30 sul 5-5 in un set durato 68′. Purtroppo lo ha lasciato sul piatto e ora si fa durissima per lui.

Seconda

4-6 Bravo lui, intanto a rispondere poi a difendersi e poi a contrattaccare. Cilic è un 3 volte finalista Slam, non dimentichiamolo. Ha due set point.

4-5 Non sbaglia il rovescio dopo il servizio Cilic. Due servizi per il romano, diranno tanto del match!

4-4 COLPO IN PIU PROPOSTO DAL ROMANO! HA TREMATOOOO! Comodo dritto messo lungo! Siamo pari!

3-4 Sbaglia con il dritto Cilic a punto fatto, ci tiene vivi!!

2-4 Sbaglia il dritto dopo il servizio Cobolli, si gira con il mini-break Croazia.

2-3 Con la prima Cilic. Set che si fa sempre più duro.

2-2 E allora, un altro punto che peserà! Risposta di dritto impressionante del romano, difesa in controbalzo sulla riga di Cilic. Il punto va a lui. Incredibile!

2-1 Super prima centrale, ottima chiusura di rovescio in cross!

1-1 Altro nastro che dà ragione a Cilic. Siamo pari.

Seconda

1-0 IL PRIMO DRITTO AVEVA SFIORATO IL NASTRO, IL SECONDO SI E’ INSACCATO! Mini-break, siamo solo all’inizio.

6-6 SERVIZIO AL CENTRO, DRITTO VINCENTE ALL’INCROCIO! Altro game misteriosamente vinto da Cobolli, seppur con gli aiuti di Cilic.

A-40 ENTRATA LA PRIMA DA DESTRA!

40-40 Sbaglia gratuitamente di dritto Cilic nello scambio.

40-A In rete la smorzata dopo il servizio, si è disunito Cobolli. Serve un miracolo per salvarsi.

40-40 Ottima prima esterna, grave non risposta di rovescio del croato. Che comunque ci sta aiutando, ma quello 0-30 di prima rischia ripetiamo di essere un duro colpo.

40-A Sempre risposta veloce in mezzo, altro gratuito da destra dopo il servizio di dritto. Altra chance di riaprire tutto.

Seconda

40-40 Cilic adesso risponde bene, qui in cross di rovescio costringendo alla stecca di rovescio Cobolli.

Seconda

A-40 Grave errore di dritto di Cilic sulla seconda.

Seconda

Il nastro tiene dentro la prima, si rigioca.

40-40 PRIMA VINCENTE! Si ribella il romano!

30-40 Ecco il gratuito di dritto dopo il servizio di Cobolli, set point! Ribadiamo, la partita potrebbe essere girata nel game precedente.

30-30 ACE (8°)!

15-30 Spinge di dritto e colpisce con il rovescio lungoriga Cilic.

Seconda

15-15 Prende al volo il recupero slice di Cilic il romano e gli consegna il quindici.

15-0 Servizio slice e coppia di rovesci in contropiede Cobolli!

5-6 Si sposta di dritto per rispondere vincente il romano, lascia ovviamente il campo sguarnito per l’appoggio di Cilic.

A-40 Gratuito di dritto di Cobolli. Tutti segnali che non propendono a favore del romano in questo gioco. La partita sta girando.

Seconda

40-40 Ingenuità di Cilic con la contro smorzata a campo aperto, arriva e passa con il dritto Cobolli!

A-40 Ma Cilic ora fa sul serio. Servizio e dritto.

40-40 Risposta d’incontro di rovescio sulla riga di Cobolli, dritto anomalo vincente all’incrocio! Serve a tenere vivo l’11° gioco!

A-40 Nuovo punto perfetto del croato. Deve cedere in difesa il romano, questo 0-30 potrebbe pesare!

40-40 Favolosa difesa in corsa di dritto del romano, raccoglie il forzato con il dritto in cross di Cilic.

40-30 Due righe difensive del romano, alla fine sfonda con il dritto il finalista di Wimbledon 2019. La partita purtroppo sta cambiando.

30-30 Niente da fare, servizio e dritto che ricalca la riga di Cilic. Il punto prima rischia di pesare tanto!

15-30 NO! Aveva tenuto profondissima la gittata Cobolli, ha fallito il rovescio lungoriga.

Seconda

0-30 Addirittura il rovescio in cross di Cobolli, dopo la risposta nei piedi, che lascia fermo il croato! Attenzione!

0-15 Non contiene con il dritto l’accelerazione inside in del romano Cilic.

5-5 A zero in un minuto il romano!

40-0 Ace (8°)!

30-0 Ace (7°)!

15-0 Ancora parte con il servizio centrale e vincente Cobolli!

4-5 Stavolta arriva a cinque il croato.

40-0 Servizio e formalità.

30-0 Riga anche con la seconda di servizio, altro vincente di dritto poi.

Seconda

15-0 Prende una riga incredibile con il rovescio Cilic, poi chiude di dritto.

4-4 A quindici il romano!

40-15 Super rovescio in corsa lungoriga del romano!

30-15 Prima vincente Cobolli!

15-15 Doppio fallo.

15-0 Ace (6°) anche per Cobolli.

3-4 Ace (13°).

40-30 Colpisce male il dritto in risposta sulla seconda il romano. Peccato!

30-30 Prima esterna e formalità di dritto.

15-30 Attenzione, errore di dritto Cilic.

15-15 Prima vincente Cilic.

0-15 Doppio fallo!!

3-3 PRIIIIIIIMA VINCENTEEEEEE! Andiamo!

A-40 SPAZIALEEEE in difesa Cobolli, incredibile recupero slice che ha messo all’incrocio, era l’unico modo di non soccombere al dritto di Cilic. Poi addirittura la palla corta vincente!

40-40 Con lo slice corto Cilic, si apre il campo per il cross vincente di dritto. Partita che si complica!

A-40 Contro-balzo difensivo di pochissimo out del croato. Ora c’è da chiudere!

40-40 Gratuito di dritto Cobolli.

A-40 Ha sbagliato tutto Cilic da ottima posizione dopo una risposta nei piedi. Incredibile!

40-40 Fortunatissimo Cobolli in difesa: due righe. Poi subisce il lungoriga di rovescio di Cilic, che risale!

40-30 Largo di poco il lob di rovescio, attenzione!

40-15 Serve&volley non a segno Cobolli. Restano due chance di 3-3!

40-0 Ancora la perfetta palla corta!

30-0 Servizio vincente!

15-0 Servizio e dritto perentorio!

2-3 Tiene ancora facilmente il servizio il croato.

40-0 Servizio e dritto Cilic.

30-0 Rovescio difensivo in rete Cobolli.

15-0 Servizio centrale vincente Cilic.

2-2 Senza paura spinge la seconda Cobolli! Aggrappato al punteggio il romano!

Seconda

A-40 Gravissimo errore in risposta di dritto, CIlic!

Seconda

40-40 Raro gratuito di dritto del romano. Vantaggi!

40-30 Gran seconda slice, non risponde Cilic.

Seconda

30-30 Prende in velocità con il rovescio Cobolli il croato, si fa minaccioso!

15-30 Altro grave errore, slice a metà rete Cilic.

15-15 Gratuito grave però di Cilic di rovescio. Si era nello scambio.

0-15 Gioca ancora la smorzata Cobolli, stavolta sbaglia il rovescio successivo.

1-2 A zero Cilic.

40-0 Ace (12°).

30-0 Servizio vincente.

15-0 Ace (11°).

1-1 NOOO che ha tirato di rovescio Cobolli! Contro-balzo lungoriga quasi vincente! Mamma mia che livello del romano!

40-30 Super palla corta vincente di Cobolli! Dopo la seconda carica a tenerlo lontano!

30-30 Prima vincente fondamentale!

15-30 Stecca il recupero Cobolli con il dritto dopo lo slice corto di Cilic.

15-15 Gran risposta di dritto del croato, attenzione!

15-0 Palla corta e appoggio di volo Cobolli!

0-1 Servizio vincente Cilic,

40-15 Lungo il controbalzo difensivo di Cobolli.

30-15 Rispostona di dritto dell’azzurro! Non contiene con il rovescio il croato.

30-0 Servizio vincente Cilic.

15-0 E quindi, al servizio prima il croato come in tutti i parziali.

COBOLLI-Cilic 6-4, 6-4! CON IL TERZO ACE DEL GAME l’azzurro si porta avanti di 2 set! Non ha minimamente tramato!

40-15 Errore di rovescio dopo il servizio, ne restano due!

40-0 Non risponde di dritto Cilic. Ci siamo! Tre set point

30-0 BEHH!!!! ACEEEEE! Che carattere!

15-0 ACE che schizza sulla riga, ce lo prendiamo eccome!

5-4 A zero Cilic, tutta la concentrazione servirà per il prossimo game!

40-0 Servizio dritto e smash di rimbalzo.

30-0 Ace (10°). Ieri 22 di Alcaraz e 47 di Jarry.

15-0 Ace di seconda del croato, numero nove. L’importante che siamo avanti di un set e di un break!

5-3 A zero, meno uno!

40-0 Stecca di dritto CIlic.

30-0 NON RISPONDE DI ROVESCIO SULLA SECONDA CILIC, era carichissima di effetto kick!

15-0 Ottima prima slice!

Torna velocissima la palla dal lato di campo del croato, che con le sue ampie aperture va in difficoltà subito nello scambio e mette il dritto sul nastro! Siamo avanti di un break.

4-3 LA RISPOSTAAAA DI ROVESCIO! IL COLPO CHE FA LA DIFFERENZA! BREAK!

40-A NON TIENE IN CAMPO LA DIFESA DI ROVESCIO CILIC! Molto lento nello spostamento! E ora?? Ace?

40-40 NOOOON SI FA PREGARE il romano con il dritto! Risposta carica e profonda, dritto che spiazza il croato !

40-30 In rete il rovescio! Si riapre il gioco!

40-15 Steccaccia con il dritto di Cilic.

40-0 Prima vincente.

30-0 Non rispondiamo di rovescio sulla seconda.

15-0 Ha preso una riga in difesa Cilic, poi ha esploso il dritto lungoriga prepotente.

3-3 Anche il numero! Servizio e volèe di rovescio smorzata che vedrete negli highlights! A breve vi renderemo conto.

40-0 Stavolta perfetta la palla corta!

30-0 FAVOLA! Una favola il rovescio lungoriga di Cobolli! Quanto è migliorato!

15-0 Grandissima seconda, non riesce a mandare la palla di là Cilic con il rovescio.

2-3 No, si offre con la risposta di rovescio e discesa a rete il romano. Avanti Cilic.

40-30 Incredibile vincente di dritto dal centro in cross del croato. Bravo, si è tirato fuori da campione qual’è.

30-30 Servizio vincente.

15-30 Gratuito di rovescio, Cilic!

15-15 Risposta nei piedi Cobolli! DAI!

15-0 Incredibile, stava per finire in rete il rovescio di Cilic. Non è successo e Cobolli ha messo in rete lo slice.

Seconda

2-2 A zero il romano! Ora si deve provare ad attaccare il servizio del croato.

40-0 Servizio e dritto poderoso: così va molto meglio!

30-0 Largo il rovescio di Cilic.

15-0 SI parte con una bella prima vincente.

1-2 Ace (8°), il croato ora fa paura.

40-0 Ace (7°).

30-0 Con il dritto fa malissimo Cilic.

15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Cobolli.

1-1 SECONDA SULLA RIGA VINCENTE!

A-40 Favolosa tenuta dal lato del rovescio di Cobolli, che addirittura gioca il lungoriga e sorprende Cilic. Fuori la sua difesa di dritto!

40-40 L’urlo a sottolineare il gravissimo errore di rovescio di Cilic! Azzurro vivo nel game e, chissà, nel set!

Seconda

30-40 Aveva disegnato il campo con il dritto Cobolli, poi però lo ha messo in rete. Prima chance di break.

30-30 In rete la palla corta, affrettata. Attenzione!

30-15 Ottimo kick, non risponde Cilic di rovescio!

15-15 Prima vincente!

0-15 Disegna il campo e colpisce vincente con il dritto lungoriga Cilic.

0-1 Parte ancora bene il croato.

40-15 Ace (6°).

30-15 Servizio vincente Cilic.

15-15 Non tiene in campo il dritto difensivo Flavio.

0-15 EHILAAA! Palla corta, pallonetto! Che show del romano!

COBOLLI-Cilic 6-4! Dominio totale del romano, a discapito dello score, nel primo parziale. Speriamo di continuare su questa onda! Solo 3 punti persi in battuta!

40-0 Prima vincente! SU!

30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Cilic.

15-0 ESCE la comoda volèe del croato! Meno male.

5-4 Tiene la battuta Cilic e costringerà Cobolli a servire per il 1° set.

40-30 Sbaglia di dritto il croato.

40-15 Servizio e dritto Cilic.

30-15 Servizio vincente.

15-15 Kick e dritto per il croato

0-15 Nuovo errore di dritto di Cilic. Cobolli comunque risponde sempre!

5-3 A quindici il romano!

40-15 Palla corta in rete.

40-0 Gratuito di dritto del croato.

30-0 Non risponde di dritto Cilic.

15-0 Prima vincente di Flavio!

4-3 Ace (5°).

40-15 Servizio a segno.

30-15 Palla corta sbagliata da Cilic.

30-0 Ace (4°).

15-0 Servizio vincente Cilic.

4-2 Splendido rovescio lungoriga! SU!

40-15 Risposta nei piedi e punto Cilic.

40-0 Altra prima vincente!

30-0 Che difesa del romano! Sbaglia alla fine Cilic.

15-0 Servizio vincente centrale!

3-2 In rete il rovescio del croato! BREAK.

40-A Clamorosa risposta di dritto! Un’altra chance!

40-40 Sbaglia prima il romano di rovescio nello scambio. Si dispera.

Seconda

30-40 Favolosa risposta, clamoroso inside out! Palla break!

30-30 In rete il rovescio in palleggio di Cilic!

30-15 Vola via il rovescio comodo del croato.

30-0 Ci prova il romano in difesa ma disegna il campo alla grande e chiude Cilic.

15-0 Servizio vincente Cilic.

2-2 ACE (1°)!

40-30 In rete il dritto anomalo del romano.

40-15 Prima vincente!

30-15 Servizio e dritto, bene!

15-15 Vincente la palla corta!

0-15 Inizia con l’errore di dritto Cobolli.

1-2 Resta avanti non senza soffrire il croato nel ° set.

A-40 Di poco lungo il dritto definitivo del romano, peccato!

40-40 Prima vincente Cilic.

40-A Clamoroso errore di dritto, c’era solo da spingerla a campo aperto! Palla break!

40-40 Altro scambio, altro punto Cobolli! Solidissimo!

40-30 Ace (3°).

30-30 Primo scambio lungo, sbaglia prima di dritto il croato.

30-15 Ace (2°).

15-15 Prima vincente Cilic.

0-15 Risposta molto profonda con il dritto e primo punto in risposta!

C’è Edoardo Bove, ex calciatore della Roma, a vedere il romano!

1-1 A zero anche Cobolli!

40-0 Sbaglia di rovescio Cilic.

30-0 Lungo il dritto del croato.

15-0 Sbaglia un comodo dritto in comando delle operazioni Cilic.

0-1 Ace (1°), prima o poi doveva entrare una prima.

40-0 Terza seconda, terzo errore del romano.

30-0 Altra non risposta su un’altra seconda di Cobolli, sempre di rovescio.

15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Flavio, ricordiamo che il croato è il più lento del circuito nella preparazione per il servizio

Marin Cilic in battuta

12:01 Romano che vuole consolidarsi nella top 20 che ha appena raggiunto vincendo 3-0 contro Mensik al turno precedente. Al momento oltre all’immediato inseguitore Grigor Dimitrov, potrebbero superarlo in caso di exploit (finale) anche Lorenzo SONEGO e Cam Norrie. Lo stesso Cilic supererebbe il romano qualora vincesse il suo secondo Slam qui.

Giocatori in campo!

11:55 C’è una piccola finestra di pioggia che potrebbe aprirsi su Wimbledon: tra le 14 e le 16 italiane!

11:52 La superficie di gioco aiuta il croato, che qui è stato finalista nel 2019 e che vanta un totale di 3 finali Major tra US Open, Australian Open e i Championships.

11:49 Due precedenti, entrambi sulla terra e a favore del romano, che addirittura non ha mai perso un set contro Cilic nel 2-0 di Umago e nel 3-0 del Roland Garros appena concluso.

11:43 Signori e signore, ancora 15′ di attesa e la giornata di ottavi di finale potrà partire! Sono 3 gli azzurri che ci proveranno, primo dei quali Flavio COBOLLI, che affronta Marin Cilic.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo incontro di ottavi di finale di Wimbledon 2025 che vede coinvolti l’azzurro Flavio COBOLLI e il croato Marin CILIC. Il romano si gioca il primo quarto di finale a livello Slam!

L’italian Day a Wimbledon per quanto riguarda gli ottavi di finale propone in avvio di giornata forse la sfida più incerta delle tre che Jannik SINNER, Lorenzo SONEGO e Flavio COBOLLI dovranno affrontare. Il veterano croato è tornato a giocare non troppi mesi fa, e difficilmente si sarebbe atteso di tornare a questo livello di torneo. Ricordiamo che il campione degli US Open ha raggiunto tre finali Major, una delle quali proprio i Championships, quando perse da Roger Federer nel 2019.

L’azzurro ha affrontato il veterano croato all’esordio del Roland Garros appena concluso, in quel caso fu una comoda vittoria per Cobolli contro un qualificato Cilic. Ricordiamo infatti che anche in questo torneo il giocatore di Medjugorie si è dovuto qualificare. La classifica, nonostante le vittorie challenger, non gli permetteva infatti di accedere direttamente. Adesso tornerà quantomeno nei primi 70 giocatori del mondo.

Anche il romano pensa alla classifica, visto che un’altra vittoria qui a Londra vorrebbe dire matematico accesso in top 20 lunedì prossimo, per la prima volta in carriera. Lo sarebbe a dire la verità anche in caso di sconfitta odierna, laddove Dimitrov venisse sconfitto da Sinner. Traguardi sempre più importanti per il giovane romano, che oggi vuole issarsi per la prima volta in quarti in uno Slam!

Il cammino è stato veramente ottimo per il romano, che non ha concesso neanche un parziale ai rivali sin qui superati. In ordine c’è stato il 3-0 contro il pericoloso qualificato kazako Zhukhayev, i 3 set contro Pinnington Jones e la clamorosa prova di ieri l’altro contro il ceco Jakub Mensik, vinta dominando 6-2, 6-4, 6-2!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissimo incontro di ottavi di finale di Wimbledon 2025 che vede coinvolti l’azzurro Flavio COBOLLI e il croato Marin CILIC. Si gioca alle 12.00, vi aspettiamo!