Tiro a volo, Fabio Sollami in corsa per la finale nel trap a Nicosia. Indietro gli altri azzurri

Proseguono le gare a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: iniziano le qualificazioni per il trap individuale maschile, suddivise in due giornate. Dopo 75 piattelli in casa Italia è in corsa per l’ingresso in finale Fabio Sollami, mentre risultano già staccati gli altri azzurri.

Al termine delle tre serie odierne l’unico tra i 117 tiratori in gara ad aver chiuso con un perfetto 75/75 è il britannico Aaron Heading, che precede un quartetto a quota 74/75 composto dallo slovacco Erik Varga, dallo spagnolo Manuel Murcia, dal belga Yannick Peeters e dal ceco Jan Palacky.

Fa parte del quintetto in sesta posizione a quota 73/75, invece, il migliore degli azzurri, Fabio Sollami, che si trova in compagnia del taiwanese Yang Kun-Pi, del francese Antonin Desert, dell’australiano Nathan Steven Argiro e dell’irlandese Wayne William Byrne.

Praticamente già fuori dai giochi gli altri italiani: nel gruppone di 11 tiratori al 25° posto a quota 70/75 ci sono Angelo Scalzone (Esercito), comunque in gara solo per il ranking, e Mauro De Filippis (Fiamme Oro), mentre fa parte del plotone di 16 atleti al 36° posto con 69/75 l’altro azzurro Diego Valeri (Marina Militare).