Stanco/De Filippis secondi nel trap misto ad Almaty. Taipei realizza il record del mondo

Piazza d’onore per Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Italia 1, dopo aver chiuso in testa le qualificazioni, si arrende nell’ultimo atto soltanto a Cina Taipei.

Nel duello finale per il successo di tappa Cina Taipei di Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu si impone con 36/40, strappando il record del mondo agli azzurri Daniele Resca e Jessica Rossi, che lo avevano stabilito poco più di un mese fa fermandosi a quota 35/40.

Seconda posizione per Italia 1 di Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, che si attestano a quota 33/40, pagando un avvio deficitario con 5/10 nella prima serie: alla fine l’azzurro chiude con 18/20, mentre la compagna di squadra si ferma a 15/20.

Gradino più basso del podio per India 2 di Vivaan Kapoor e Neeru Neeru, eliminati ad una serie dalla conclusione con 24/30, stesso score degli azzurri, che però restano in gara grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine delle qualificazioni.

Resta invece ai piedi del podio la Cina di Bai Junming e Fan Xinyue, che viene esclusa a metà gara con lo score di 13/20: i cinesi iniziano male come gli azzurri, con 5/10, poi vengono staccati dalla coppia italiana, che arriva a metà gara con 14/20, rimontando poi sulla coppia indiana per arpionare il secondo posto.