Tiro a volo
Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad Almaty
Ottime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: Massimo Fabbrizi è in testa e Mauro De Filippis è in piena corsa per la finale.
Dopo i primi 75 piattelli dei 125 previsti in testa si trova un quartetto a punteggio pieno, composto dall’azzurro Massimo Fabbrizi, dal peruviano Alessandro De Souz Ferreira, dall’australiano James Willett e dal taiwanese Yang Kun-Pi. Seguono due tiratori al quinto posto con 74/75, ovvero il cinese Qi Ying e lo spagnolo Adria Martinez Torres, quest’ultimo però in gara solo per il ranking.
Al settimo posto a quota 73/75 ci sono sei atleti, tra i quali l’azzurro Mauro De Filippis, e con l’italiano ci sono anche lo sloveno Matjaz Hlebs, anch’egli in gara solo per il ranking, lo statunitense Derrick Mein ed i turchi Erdogan Akkaya, Tolga N Tuncer e Yavuz Ilnam. Più indietro Riccardo Mirabile, al via solo per i punti del ranking, 23° con 71/75, e Giovanni Pellielo, 40° con 70/75.