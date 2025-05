Tiro a volo, azzurre lontane dalla finale nello skeet a Nicosia dopo 100 piattelli

Prosegue a Nicosia (Cipro) la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, e non arrivano buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni dello skeet individuale femminile: dopo 4 delle 5 serie previste sono già praticamente fuori dalla corsa per l’ingresso in finale tutte le italiane in gara.

Dopo 100 dei 125 piattelli previsti, infatti, al comando della classifica c’è un quintetto a quota 97/100, composto dalla svedese Victoria Larsson, dalla padrona di casa cipriota Konstantia Nikolaou, dalla cinese Che Yufei, dalla transalpina Lucie Anastassiou, e dalla statunitense Samantha Simonton.

Alle loro spalle la sesta posizione è condivisa da tre tiratrici, a quota 96/100, ovvero la messicana Gabriela Rodriguez, l’atleta individuale neutrale Arina Kuznetsova e la cinese Wu Yingying. Seguono, appaiate a quota 95/100, in nona piazza, le slovacche Miroslava Hockova, in gara solo per il ranking, e Monika Stibrava.

Lontane le azzurre: nel gruppo al 25° posto con 91/100 c’è Martina Maruzzo (Esercito), che precede di un piattello Sara Bongini (Fiamme Oro) e Chiara Di Marziantonio (Esercito), nel nugolo di tiratrici in 32ma posizione con 90/100, e di due lunghezze Damiana Paolacci (Fiamme Oro), in gara solo per il ranking, nel plotoncino in 38ma piazza con 89/100.