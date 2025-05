Tiro a volo: Iezzi in corsa dopo 75 piattelli a Nicosia, lontana Erica Sessa

Termina una prima giornata di qualificazioni non poco complicata in quel di Nicosia, località di Cipro che ospita in questi giorni la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Malgrado una terza serie complessivamente non eccezionale, dopo 75 piattelli Alessia Iezzi gravita in zona finale nel trap femminile, rimanendo in piena corsa per le migliori sei.

Nello specifico l’azzurra ha inaugurato la sua prova mancando un solo colpo, per poi segnare un 25/25 nella seconda. Più problematica tuttavia la tranche numero tre in cui, invece, non ha rotto tre piattelli chiudendo i conti sul 71/75, parziale condiviso anche con la britannica Madeleine Louise Purser (in lizza solo per il ranking).

La migliore del lotto è stata Augusta Rose Campos-Martyn; la portoricana infatti dopo cinquanta piattelli senza errori ha messo a referto 23/25 nella terza serie, stabilizzandosi su 73/72. Un errore invece per la turca Safiye Temizdemir, per la neutrale Lada Denisova e per la finlandese Sara Silja Patricia, tutte a 72/75.

Più lontane le altre tiratrici italiane: Erica Sessa si è infatti dovuta accontentare della ventottesima piazza segnando 66/75. Ma è andata peggio a Marialuicia Palmitessa, trentaseiesima con 66/75. Quarantunesimo posto infine per Sofia Littame (in gara per il ranking), la quale ha commesso undici errori complessivi.