Tiro a volo: Sdruccioli al vertice dopo 100 piattelli in Coppa del Mondo. Bene anche Palmucci a Nicosia

Prosegue l’ottimo percorso Elia Sdruccioli e Valerio Palmucci in quel di Nicosia, città di Cipro che ospita questa settimana la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Gli azzurri, impegnati nella gara dello skeet, dopo 100 piattelli sono infatti saldamente in corsa per la finale a sei, grazie ad un day-2 di qualificazioni di alto profilo.

Intenso il ritmo di Elia Sdruccioli, unico insieme al big danese Jesper Hansen ad aver ottenuto il totale di 99/100. Entrambi i tiratori nello specifico hanno commesso unico errore nella terza serie, per poi mettere a referto un 25/25 nella quarta.

Benissimo anche il già citato Palmucci che, malgrado una terza serie partita in modo contratto, come testimoniano i due piattelli a vuoto, si è rimesso in carreggiata nella quarta tranche, fermandosi a 98/100, punteggio condiviso con ben sei rivali, ovvero il ceco Jakub Tomceck, il cinese Xu Han, l’indiano Anbhay Singh Sekhon, lo statunitense Dam Mc Gee, l’austriaco Sebastian Kuntschik e il greco Charalmbos Chalkiadakis.

Da menzionare inoltre anche quanto fatto da Marco Sablone (in gara solo per il ranking, attualmente appena fuori dalla top 10 con con 98/100). Domani, mercoledì 7 maggio, si disputerà l’ultima fase di qualificazione e la finale, pianificata per le ore 15.00 italiane.