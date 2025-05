Tiro a volo, Arina Kuznetsova vince nello skeet femminile a Nicosia. Azzurre lontane

Va in archivio la prima finale a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: nello skeet individuale femminile si impone l’atleta individuale neutrale Arina Kuznetsova, mentre le azzurre Sara Bongini, Chiara Di Marziantonio e Martina Maruzzo escono nelle qualificazioni.

In finale la vittoria va all’atleta individuale neutrale Arina Kuznetsova, che al termine dei 60 piattelli regolamentari supera la statunitense Samantha Simonton per 54-52, mentre completa il podio la cinese Che Yufei, eliminata in terza posizione con 41/50.

Resta ai piedi del podio, invece, la messicana Gabriela Rodriguez, che esce di scena in quarta posizione a quota 33/40, precedendo la transalpina Lucie Anastassiou, eliminata in quinta piazza con lo score di 22/30, mentre la prima finalista a dover abbandonare la gara è la cinese Wu Yingying, out con 13/20.

Escono nelle qualificazioni tutte le azzurre al via: terminano con lo score di 114/125 sia Sara Bongini (Fiamme Oro), 30ma, sia Chiara Di Marziantonio (Esercito), 32ma, sia Martina Maruzzo (Esercito), 34ma, mentre chiude con 112/125 l’altra italiana Damiana Paolacci (Fiamme Oro), 39ma, in gara solo per il ranking.