Tiro a volo, De Filippis/Stanco in finale nel trap misto ad Almaty. Quinti Pellielo/Caporuscio

Ci sarà una coppia italiana nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco vincono le qualificazioni ed entrano all’ultimo atto col dorsale numero 1, importante in caso di pari merito al momento delle eliminazioni progressive.

Quinta, e quindi prima delle escluse dalla finale, l’altra coppia azzurra, formata da Giovanni Pellielo e Federica Caporuscio. Nelle qualificazioni il primo posto va ad Italia 1 di Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, che si impongono con lo score di 145/150 (74/75 per l’azzurro e 71/75 per la compagna di squadra).

Seconda posizione per India 2 di Vivaan Kapoor e Neeru Neeru, a quota 143, mentre chiude al terzo posto, sempre con lo stesso score, ma con un risultato peggiore nella terza serie (48 contro 50), Cina Taipei di Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu, che precede la Cina di Bai Junming e Fan Xinyue, che si attesta in quarta posizione con 141.

Amara eliminazione per Italia 2 di Giovanni Pellielo e Federica Caporuscio, che si attesta in quinta posizione, prima tra le coppie escluse dall’ultimo atto, con 140/150 (73/75 per l’azzurro, 67/75 per la compagna di team): un piattello in più nell’ultima serie sarebbe bastato per l’ingresso in finale.