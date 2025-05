Tiro a volo, Elia Sdruccioli si regala la prima vittoria in Coppa del Mondo! Successo netto a Nicosia

Sventola alta la bandiera tricolore a Nicosia, città di Cipro che sta ospitando in questi giorni la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Elia Sdruccioli ha infatti trionfato nella prova dello skeet maschile, rendendosi artefice di una meravigliosa finale in cui ha staccato nettamente l’agguerritissima concorrenza. Si tratta di un risultato significativo, in quanto rappresenta il primo successo individuale nel circuito.

L’azzurro è partito dalla postazione numero quattro, complice la quarta moneta raccolta nelle qualifiche, terminate a quota 123/125 e con uno shoot-off in cui ha messo a referto sette piattelli. Poi, giunto al momento clou, il nostro portacolori si è letteralmente superato, trovando nell’immediato un ritmo ed una precisione elevati che gli hanno consentito di amministrare con una certa facilità il vantaggio.

Nonostante alcuni colpi mancati, soprattutto nella seconda parte della finale, Sdruccioli ha chiuso i conti con l’importante punteggio di 55/60, regolando senza patemi il competitivo danese Jesper Hansen, secondo con 52/60, davanti al greco Charalmbos Chalkiadakis, terzo con 41/50. Completano la top six, poi, il ceco Jakub Tomecek (31/40), l’austriaco Sebastian Kuntschik (23/30) e l’irlandese Jack Fairclough (11/20).

Fuori dall’ultimo atto invece Valerio Palmucci, fermatosi in qualifica a 121/125, mancando due tiri nella quinta tranche ed accontentandosi del diciannovesimo piazzamento. Solo cinquantaquattresima posizione poi per Erik Pittini che, malgrado un’ultima sezione di qualifica senza errori, ha raccolto 117/125. Da menzionare infine l’ottima prestazione di Marco Sablone, in corsa solo per il ranking e decimo con 121/125.