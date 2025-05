Squash, Europei a squadre 2025: retrocede l’Italia maschile, battute anche le donne

Brutte notizie da Breslavia, in Polonia, sede degli Europei a squadre 2025 di squash, nei quali l’Italia è stata in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione: nel settore maschile gli azzurri retrocedono in Terza Divisione, mentre nel comparto femminile la compagine italiana viene ancora battuta ma mantiene la categoria.

L’Italia maschile, infatti, nel girone 5°-8° posto, batte per 4-0 la Romania, ma retrocede in Terza Divisione assieme ai romeni, a causa della vittoria della Norvegia per 3-1 sulla Danimarca, con i norvegesi che si salvano così come i danesi.

L’Italia femminile nella finale per il 3° posto cede all’Irlanda, che si impone per 2-0 e relega le azzurre, le quali difendono la categoria, al quarto posto, mentre nella finale i Paesi Bassi superano l’Ucraina per 2-1, con neerlandesi ed ucraine che vengono promosse in Prima Divisione.

EUROPEI A SQUADRE 2025

Seconda Divisione femminile – Tabellone 1°-4° posto

Semifinali

Paesi Bassi-Irlanda 2-1

Italia-Ucraina 0-2

Finale 3° posto

Irlanda-Italia 2-0

Finale 1° posto

Paesi Bassi-Ucraina 2-1

Paesi Bassi ed Ucraina promosse in Prima Divisione

Irlanda ed Italia restano in Seconda Divisione

Seconda Divisione maschile – Girone 5°-8° posto

Risultati

Danimarca-Romania 4-0 (dalla prima fase)

Norvegia-Italia 2-2 (dalla prima fase)

Norvegia-Romania 3-1

Danimarca-Italia 3-1

Danimarca-Norvegia 1-3

Romania-Italia 0-4

Classifica

1 Norvegia 5

2 Danimarca 4

3 Italia 3

4 Romania 0

Norvegia e Danimarca restano in Seconda Divisione

Italia e Romania retrocedono in Terza Divisione