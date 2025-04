Squash, Cristina Tartarone conquista gli Open di Rotterdam

L’Italia dello squash ha festeggiato il successo di Cristina Tartarone nei Rotterdam Open 2025, torneo di categoria torneo PSA Challenger: la campionessa italiana, numero 126 PSA e terza testa di serie del tabellone, ha compiuto una cavalcata trionfale nella città dei Paesi Bassi.

Nel secondo turno l’azzurra ha superato la transalpina Rose Lucas Marcuzzo (246 PSA), sconfitta per 3-1, poi nei quarti di finale ha eliminato la polacca Sofi Zrazhevska (223 PSA), battuta ancora con lo score 3-1, con i parziali di 11-5, 11-5, 3-11, 11-3.

In semifinale gran battaglia con la colombiana Catalina Pelaez (99 PSA), sulla quale ha avuto la meglio per 3-2 con parziali di 15-17, 11-7, 16-14, 10-12, 11-8 dopo 53 minuti di gioco, infine nell’ultimo atto l’azzurra ha vinto contro la padrona di casa neerlandese Tessa Ter Sluis, numero 2 del seeding e 118 PSA, col punteggio di 3-1, con parziali di 7-11, 11-5, 11-8, 11-4 in 33 minuti.