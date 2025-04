Squash, Europei a squadre 2025: l’Italia femminile supera la Norvegia, battuti gli uomini

Sono scattati quest’oggi a Breslavia, in Polonia, gli Europei a squadre 2025 di squash: l’Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione. Nel settore maschile l’Italia è inserita nella Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre gioca nella Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania.

Nella prima giornata di gare sono andati in scena i primi due turni della prima fase a gironi: una vittoria ed una sconfitta per l’Italia femminile, che prima cede di misura ai Paesi Bassi, ma poi si riscatta prontamente, superando, sempre per 2-1, la Norvegia. Domani le azzurre nell’ultimo incontro del raggruppamento sfideranno la Romania per centrare la permanenza in Seconda Divisione ed andarsi a giocare le semifinali che valgono la promozione.

Nel settore maschile, al contrario, arrivano due sconfitte per l’Italia, che cede per 0-4 sia ai Paesi Bassi che alla Polonia: gli azzurri dovranno cercare ora la permanenza nella Seconda Divisione e domani affronteranno la Norvegia per evitare l’ultimo posto e cercare un miglior accoppiamento per gli scontri che determineranno la salvezza in Cadetteria.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Seconda Divisione maschile – Pool B

Risultati

Paesi Bassi – Italia 4-0

Polonia – Norvegia 3-1

Paesi Bassi – Norvegia 4-0

Polonia – Italia 4-0

Classifica

1 Paesi Bassi 4

2 Polonia 4

3 Norvegia 0

4 Italia 0

Seconda Divisione femminile- Pool A

Risultati

Paesi Bassi – Italia 2-1

Norvegia – Romania 1-2

Paesi Bassi – Romania 3-0

Norvegia – Italia 1-2

Classifica

1 Paesi Bassi 4

2 Italia 2

3 Romania 2

4 Norvegia 0