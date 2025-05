Squash, Europei a squadre 2025: Italia femminile in finale per la promozione, gli uomini cercano la salvezza

Sono proseguiti a Breslavia, in Polonia, gli Europei a squadre 2025 di squash, manifestazione in cui l’Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione: nel settore maschile l’Italia ha disputato la Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre hanno completato la Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania.

Nella seconda giornata di gare è andato in scena il terzo ed ultimo turno della prima fase a gironi: l’Italia femminile batte la Romania per 2-1, centra la permanenza in Seconda Divisione e domani andrà a giocarsi le semifinali che valgono la promozione. Le azzurre affronteranno la temibile Ucraina, che ha chiuso a punteggio pieno la Pool B: chi vincerà sarà promossa in Prima Divisione.

Nel settore maschile, al contrario, l’Italia dovrà cercare ora la permanenza nella Seconda Divisione: gli azzurri quest’oggi hanno pareggiato per 2-2 contro la Norvegia, risultato che vale 1 punto e che conterà nella seconda fase, in cui la formazione italiana e quella norvegese affronteranno la Danimarca (con 2 punti) e la Romania (a quota 0) nel raggruppamento in cui le ultime due retrocederanno in Terza Divisione.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Seconda Divisione maschile – Pool B

Risultati

Paesi Bassi – Italia 4-0

Polonia – Norvegia 3-1

Paesi Bassi – Norvegia 4-0

Polonia – Italia 4-0

Paesi Bassi – Polonia 4-0

Norvegia – Italia 2-2

Classifica

1 Paesi Bassi 6

2 Polonia 4

3 Norvegia 1

4 Italia 1

Seconda Divisione femminile- Pool A

Risultati

Paesi Bassi – Italia 2-1

Norvegia – Romania 1-2

Paesi Bassi – Romania 3-0

Norvegia – Italia 1-2

Paesi Bassi – Norvegia 3-0

Romania – Italia 1-2

Classifica

1 Paesi Bassi 6

2 Italia 4

3 Romania 2

4 Norvegia 0