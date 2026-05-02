Squash
Squash, l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezza
Vittoria di capitale importanza per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella Pool dal 5° all’8° posto le azzurre superano per 3-0 la Romania e centrano la permanenza aritmetica in Cadetteria.
Azzurre in vantaggio con la sfida tra le numero 3, nella quale Ludovica Salerno piega Timeea Maria Dumitrascu per 3-1 (12-10 7-11 11-6 11-7) in 31 minuti, per poi allungare nel match tra le numero 1, in cui Cristina Tartarone liquida Nicoleta Stefan per 3-0 (11-6 11-4 11-5) in 23 minuti, infine completa il 3-0 nell’incontro tra le numero 2, con Monica Menegozzi che regola Alexandra Ghiorghisor per 3-0 (11-9 11-4 11-3) in 21 minuti.
Nell’altra sfida del girone la Finlandia liquida per 3-0 la Slovenia e centra la salvezza assieme alle azzurre, mentre le slovene retrocedono in Terza Divisione insieme alle romene. Nella giornata di domani italiane e finlandesi si giocheranno il quinto posto.
EUROPEI A SQUADRE 2A DIVISIONE FEMMINILE SQUASH 2026
Italia-Romania 3-0
Ludovica Salerno-Timeea Maria Dumitrascu 3-1 (12-10 7-11 11-6 11-7)
Cristina Tartarone-Nicoleta Stefan 3-0 (11-6 11-4 11-5)
Monica Menegozzi-Alexandra Ghiorghisor 3-0 (11-9 11-4 11-3)
Classifica Gruppo 5°-8° posto
5 Italia 4
6 Finlandia 4
7 Romania 0
8 Slovenia 0