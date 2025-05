Squash, Europei a squadre 2025: l’Italia femminile manca la promozione, uomini a rischio retrocessione

Non arrivano buone notizie da Breslavia, in Polonia, sede degli Europei a squadre 2025 di squash, nei quali l’Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione: nel settore femminile le azzurre vengono sconfitte nella sfida promozione, mentre nel comparto maschile la formazione italiana è ad un passo dalla retrocessione.

L’Italia femminile nelle semifinali 1°-4° posto, che mettevano in palio la promozione in Prima Divisione viene battuta dall’Ucraina, che si impone per 2-0 e centra il salto di categoria assieme ai Paesi Bassi, mentre le azzurre domani giocheranno contro l’Irlanda per il 3° posto, che vale la permanenza in Seconda Divisione.

L’Italia maschile nel girone 5°-8° posto, nel quale conteggia già il 2-2 della prima fase contro la Norvegia, oggi cede alla Danimarca per 1-3 ed è ad un passo dalla retrocessione in Terza Divisione, anche a causa della vittoria dei norvegesi sulla Romania per 3-1. Danesi già salvi, romeni già retrocessi, azzurri appesi ormai ad un filo.

EUROPEI A SQUADRE 2025

Seconda Divisione femminile – Tabellone 1°-4° posto

Semifinali

Paesi Bassi-Irlanda 2-1

Italia-Ucraina 0-2

Paesi Bassi ed Ucraina promosse in Prima Divisione

Irlanda ed Italia restano in Seconda Divisione

Seconda Divisione maschile – Girone 5°-8° posto

Risultati

Danimarca-Romania 4-0 (dalla prima fase)

Norvegia-Italia 2-2 (dalla prima fase)

Norvegia-Romania 3-1

Danimarca-Italia 3-1

Classifica

1 Danimarca 4

2 Norvegia 3

3 Italia 1

4 Romania 0

Le ultime due classificate retrocedono in Terza Divisione