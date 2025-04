Squash, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: 9 azzurri a Breslavia

Tutto pronto a Breslavia, in Polonia, per gli Europei a squadre 2025 di squash, in programma dal 30 aprile al 3 maggio: in programma i tornei femminili e quelli maschili di 1a e 2a divisione: l’Italia sarà in gara con entrambe le formazioni in seconda divisione.

Nel settore maschile l’Italia è stata sorteggiata nella Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre giocheranno nella Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania. Il direttore generale Davide Babini ha diramato l’elenco dei nove convocati per la manifestazione.

Le quattro azzurre chiamate sono Beatrice Filippi, Monica Menegozzi, Flavia Miceli e Cristina Tartarone, mentre i cinque italiani convocati sono Filippo Conti, Daniele e Simone De Bartolomeo, Lorenzo Staurengo ed Omar Zaki Masoud.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Squadra femminile

– Beatrice Filippi (A.S.D. Gruppo Sportivo Argentario)

– Monica Menegozzi (A.S.D. Bologna Squash Center 1976)

– Flavia Miceli (A.S.D. Squash Scorpion Rende)

– Cristina Tartarone (A.S.D. Squash Scorpion Rende)

Squadra maschile

– Filippo Conti (A.S.D. Milano Squash Academy)

– Daniele De Bartolomeo (A.S.D. Squash Bari)

– Simone De Bartolomeo (A.S.D. Squash Bari)

– Lorenzo Staurengo (A.S.D. Squash Club Pegaso Cornedo)

– Omar Zaki Masoud (A.S.D. Giovani et Squash a Riccione)