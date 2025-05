Sport in tv oggi (venerdì 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 9 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntata sulla giornata di incontri agli Internazionali d’Italia. Azzurri in campo, con la speranza di proseguire nel percorso. In particolare, Lorenzo Musetti ha ambizioni per fare particolarmente bene a Roma e si spera che le buone indicazioni avute nei tornei precedenti sappiano aiutarlo.

E poi sarà il giorno del via dell’edizione 2025 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa prenderà il via dall’Albania e sarà una prima tappa già probante per i corridori, testando le proprie gambe in vista poi di quel che sarà. Inizia anche il fine-settimana della MotoGP a Le Mans (Francia), con Pecco Bagnaia in cerca di risposte, per provare a contrastare i fratelli Marquez.

Guarda la Serie B di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 9 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 9 maggio

06.30 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Shanghai (Cina): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Judo, Grand Slam: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

07.30 Karate, Europei a Jerevan (Armenia): terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 MotoE, GP Francia: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Moto3, GP Francia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Francia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Francia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.50 WEC, 6 Ore di Spa-Francorchamps: prove libere 3 – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: secondo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. La partita di Musetti-Virtanen sarà trasmessa dalla Rai, ma con canale da definire.

(Passaro vs Dimitrov 1° match e inizio alle 11.00; Musetti vs Virtanen 3° match e inizio programma alle 11.00; Darderi vs Draper 5° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: secondo turno singolare femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia 2025: primo turno doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Bronzetti/Cocciaretto vs Kenin/Kichenok 3° match e inizio alle 11.00; Errani/Paolini vs Jiang/Wu 5° match e inizio programma alle 11.00)

12.15 Ciclismo, Tour du Finestere – Diretta streaming dalle 14.30 su Discovery+.

12.35 MotoE, GP Francia: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

11.16 Ciclismo femminile, Vuelta España Femenina: sesta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

13.30 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: prima tappa – Diretta tv dalle 13.10 fino alle 14.00 su RaiSport HD, dalle 14.00 fino al termine su Rai 2 HD; dalle 12.55 su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Francia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Judo, Grand Slam: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14.05 Moto2, GP Francia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 WEC, 6 Ore di Spa-Francorchamps: qualifiche – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 MotoGP, GP Francia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Golf, Myrtle Beach Classic: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2025 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Volley femminile, Amichevole: Italia vs Germania – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Golf, Truist Championships: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Basket, Champions League: Tenerife vs Galatasary – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: AEK Athens vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cittadella vs Bari – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cosenza vs Cesena – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Juve Stabia vs Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Mantova vs Carrarese – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Modena vs Brescia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo vs Frosinone – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Pisa vs Sudtirol – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria vs Salernitana – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Sassuolo vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Wolfsburg vs Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Milan vs Bologna – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

22.45 Boxe, Europei pesi gallo: Picardi vs Zara – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.