LIVE Passaro-Dimitrov, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa della vita

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra l’azzurro Francesco PASSARO e il bulgaro Grigor DIMITROV. Si gioca per issarsi in trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 contro Khachanov o Burruchaga.

I due si sono affrontati per la prima e unica volta in occasione del primo turno degli Australian Open, per l’azzurro la prima volta in quel tabellone Major e anche nel tabellone principale di un torneo dello Slam. Il ritiro del bulgaro quando era sotto 7-5, 2-1 rappresentò la prima vittoria di Passaro in un torneo dello Slam.

Ripetersi quest’oggi, con un bulgaro sano, rappresenterebbe l’impresa della vita per il giovane perugino. Il suo percorso è stato più volte fermato dagli infortuni e, proprio quando si era ben distinto in Australia, c’è stata una ricadute. La stagione su terra è quasi ormai terminata, questo torneo potrebbe essere l’occasione giusta. Ricordiamo che Passaro comunque difende i 124 punti del clamoroso ottavo di finale + qualificazione del suo meraviglioso Foro 2024.

L’azzurro infatti virtualmente perderebbe diverse posizioni, nonostante la bella vittoria all’esordio contro Tseng. Vincendo anche oggi comunque limiterebbe vistosamente i danni questa settimana oltre a regalarsi un 3° turno possibile. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Francesco PASSARO e Grigor DIMITROV, che partirà alle ore 11, vi aspettiamo!!