Italia-Germania oggi (9 maggio), volley femminile: orario amichevole, dove vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 9 maggio (ore 17.00) si gioca Italia-Germania, amichevole di volley femminile in programma all’Allianz Cloud di Milano. Si tratta del secondo impegno stagionale per la nostra Nazionale, che ieri sera ha affrontato proprio le tedesche al PalaIgor di Novara. Prosegue il cammino delle ragazze del CT Julio Velasco, che tra tre settimane faranno il proprio esordio in Nations League e che sono attese da un’intensa estate culminante con i Mondiali in Thailandia.

Dopo la vittoria per 3-1 maturata in terra piemontese, le azzurre cercheranno di offrire una prestazione convincente nel capoluogo lombardo per scaldare i motori ed entrare nel vivo. Proprio come ieri sera saranno assenti le big capaci di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi: la stagione per club si è conclusa domenica con l’assegnazione della Champions League e dunque le giocatrici di punta si sono prese qualche giorno per rifiatare, in modo da farsi trovare pronte per i prossimi appuntamenti.

I punti di riferimento dell’Italia come Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi, Sarah Fahr, Myriam Sylla, Monica De Gennaro non sono coinvolte nel secondo Bper Test Match e il Commissario Tecnico si affiderà ad altre giocatrici come la palleggiatrice Carlotta Cambi, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, la centrale Matilde Munarini, l’opposto Adhuoljok John Majak Malual. A guidare la Germania sarà il coach Giulio Bregoli, che punta a un ruolo di outsider durante l’estate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, amichevole di volley femminile che si giocherà oggi pomeriggio all’Allianz Cloud di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ per gli abbonati e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non sarà prevista la diretta tv.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA VOLLEY OGGI

Venerdì 9 maggio

Ore 17.00 Italia vs Germania – Diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.