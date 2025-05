Musetti-Virtanen oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Esordio assoluto da top ten per Lorenzo Musetti. Il toscano affronta nel debutto agli Internazionali d’Italia il finlandese Otto Virtanen, arrivato dalle qualificazioni e giocatore in grado di avere degli elementi da tenere d’occhio.

Per Musetti c’è soprattutto da cancellare i ricordi molto negativi di Roma 2024, quando non riuscì nemmeno a terminare il suo match di debutto con il francese Terence Atmane. E sì che al Foro Italico il classe 2002 di Carrara rivelò al mondo i propri mezzi: superò le qualificazioni, batté Wawrinka con tanto di 6-0 nel primo set e poi sconfisse un Nishikori che era ancora ottimo giocatore. Cinque anni (o meglio, quattro e mezzo: al tempo si giocò a settembre) dopo, eccolo nei Primi Dieci.

Il match tra Lorenzo Musetti e Otto Virtanen si giocherà come terzo match sul Campo Centrale dopo Sabalenka-Potapova e Lajovic-Alcaraz. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming su SkyGo e Now. La programmazione Rai non riporta al momento al momento la trasmissione del match su Rai2 o su eventuale altro canale; c’è il problema della contemporaneità con il Giro d’Italia. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-VIRTANEN, ATP ROMA 2025 OGGI

Venerdì 9 maggio

Campo Centrale

Ore 11:00 Sabalenka [1]-Potapova – 2° turno WTA

Non prima delle ore 13:00 Lajovic (SRB) [Q]-Alcaraz (ESP) [3] – 2° turno ATP

A seguire Musetti (ITA) [8]-Virtanen (FIN) [Q] – 2° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Rai da definire

PROGRAMMA MUSETTI-VIRTANEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Rai da definire

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport