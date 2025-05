LIVE Italia-Germania, Amichevole volley femminile in DIRETTA: immediata rivincita, altri esperimenti per Velasco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Germania. Dopo il trionfo olimpico a Parigi 2024, la Nazionale femminile italiana di pallavolo è pronta a inaugurare la nuova stagione con una doppia sfida amichevole contro la Germania. Dopo il successo per 3-1 ottenuto ieri a Novara, le ragazze di Julio Velasco si preparano ad affrontare nuovamente le tedesche oggi, venerdì 9 maggio 2025 alle 17:00 all’Allianz Cloud di Milano. Questa seconda partita rappresenta un’importante occasione per consolidare il gruppo e continuare il percorso di crescita in vista degli impegni più importanti, come la Volleyball Nations League.

La prima amichevole, che ha visto l’Italia prevalere con il punteggio di 3-1 (25-18, 20-25, 25-17, 25-21), è stata un buon test per il nuovo ciclo della Nazionale, che in questa fase non può contare sulle sue grandi protagoniste, impegnate con i club nelle finali di Champions League. L’assenza, tra le altre, di Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Monica De Gennaro e Ekaterina Antropova non ha impedito comunque alla squadra di Velasco di mettere in campo una prestazione solida, con le giovani promesse come Loveth Omoruyi, Federica Squarcini, Carlotta Cambi, e Benedetta Sartori pronte a prendersi la scena.

Le sfide contro la Germania sono inserite nel circuito dei Bper Test Match e, pur essendo amichevoli, rappresentano un banco di prova importante per testare la condizione fisica e mentale del gruppo, oltre a dare spazio a nuove soluzioni tecniche e tattiche. Velasco ha convocato 16 atlete per il collegiale iniziato il 5 maggio al Centro Pavesi di Milano, un’occasione per valutare i progressi delle giocatrici più giovani e affinare l’affiatamento tra le diverse componenti del gruppo.

Nel primo match contro la Germania, l’Italia si è distinta particolarmente per l’attacco e il muro, riuscendo a mantenere alta l’intensità per tutta la durata dell’incontro. Omoruyi ha guidato l’attacco con 16 punti, seguita da Giovannini con 14, mentre Munarini e Frosini hanno contribuito con 11 punti a testa. Per la Germania, la miglior realizzatrice è stata Weitzel con 17 punti, seguita da Alsmeier (15) e Cekulaev (13).

La sfida odierna rappresenta un’altra tappa fondamentale per le azzurre, che concluderanno il ciclo di amichevoli con l’obiettivo di arrivare al meglio alla Volleyball Nations League e alle altre competizioni internazionali di questa lunga estate. Nonostante l’assenza delle grandi protagoniste olimpiche, l’Italia ha mostrato un gruppo coeso e promettente, in cui le giovani leve stanno emergendo con grande determinazione. La partita contro la Germania sarà un’altra occasione per consolidare la sinergia del gruppo e proseguire sulla strada del successo, consapevoli che il lavoro svolto in questa fase sarà fondamentale per affrontare le sfide più importanti della stagione.

Questo il roster della formazione azzurra: Anna Gray;2. Alice Carlotta Degradi; 3. Carlotta Cambi; 4. Rebecca Piva; 5. Federica Squarcini; 10. Benedetta Maria Sartori; 12. Giorgia Frosini; 20. Chidera Blessing Chinyere Eze; 21. Loveth Omoruyi; 22. Gaia Giovannini; 23. Ilenia Moro; 32. Adhuoljok John Majak Malual; 35. Matilde Munarini. All. Julio Velasco. Questo il roster della Germania: 3. Annie Cesar; 4. Anna Pogany; 5. Corina Glaab; 6. Antonia Stautz; 7. Maria Tabacuks; 8. Hannah Khon; 9. Lina Alsmeier; 13. Emilia Weske; 14. Marie Scholzel; 15. Romy Jatzko; 16. Anastasia Cekulaev; 19. Marie Hanle; 22. Camilla Weitzel; 23. Monique Strubbe. All. Giulio Bregoli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Germania in programma a Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!