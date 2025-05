LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Roma 2025 in DIRETTA: esordio per le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Roma 2025 della nostra coppia ERRANI/PAOLINI opposte alle asiatiche Jiang/Wu.

Inizia il cammino al Foro Italico per le campionesse olimpiche, che sarebbero anche le campionesse in carica di questo torneo, visto che nel 2024 furono capaci di sconfiggere la USA Gauff/Routliffe nella finale che assegnò il trofeo. In questo 2025 la coppia azzurra arriva a Roma senza aver brillato particolarmente, ma comunque all’interno delle prime otto posizioni nella WTA race di doppio in ottava posizione.