LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Aert e Pidcock indiziati per la prima maglia rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Inizia in uno scenario del tutto nuovo la 108ma edizione della Corsa Rosa, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sarà l’Albania il teatro di battaglia in questo weekend d’apertura del Giro: tanti i temi da approfondire, dai nomi indiziati per il successo odierno per arrivare ai papabili per la classifica generale.

Non sarà una frazione semplice con cui i corridori si avvieranno in quest’edizione del Giro. Nei 160 km che separano Durazzo da Tirana non mancano le difficoltà. Dopo un lungo tratto pianeggiante, ai -90 si inizierà a salire con la salita di Gracen (12.9 km al 5.2%). Scendendo a valle, il gruppo entrerà nel circuito disegnato nei dintorni della capitale albanese: nelle due tornate da affrontare i corridori dovranno scalare l’asperità di Surrel (7 km al 4.4%), sulla quale probabilmente si deciderà la tappa di oggi.

Grande attesa per conoscere i protagonisti della Corsa Rosa. Dato il profilo della tappa odierna, potremmo aspettarci di vedere in palla Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) e Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), due indiziati ideali per la prima maglia rosa. Tra i nomi che nell’arco delle tre settimane dovremmo vedere lottare per la vittoria finale, vanno citati Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Juan Ayuso (UAE Emirates – XRG) e Mikel Landa (Soudal Quick-Step). L’Italia spera in Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia 2025. La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 13.30. Non perdetevi neanche un minuto della prima tappa del Giro d’Italia 2025 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!