LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Bagnaia reagirà o sarà monologo dei Marquez?

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo storico tracciato di Le Mans ci attende una giornata davvero fondamentale per l’intero computo del fine settimana transalpino. Nelle prime due sessioni odierne, infatti, team e piloti cercheranno di trovare subito l’assetto ideale sulle rispettive moto per concentrarsi poi su qualifiche e gare.

Quale sarà il programma del venerdì sulla pista della Sarthe? Si inizierà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere. Si tratterà di un turno della durata di 45 minuti che non avrà valenza per la classifica che andrà a comporre la top10 che potrà evitare le Q1 di domani. Il turno decisivo da quel punto di vista, infatti, prenderà il via alle ore 15.00 e si tratterà delle attesissime pre-qualifiche della durata di un’ora nella quale i piloti inizieranno davvero a fare sul serio.

Come arriviamo all’appuntamento francese? Alex Marquez comanda in classifica generale con 140 punti contro i 139 del fratello Marc ed i 120 di Francesco Bagnaia. Tre piloti che si contenderanno il titolo fino al termine della stagione? Lo inizieremo a capire sin da questo appuntamento in terra francese, con i protagonisti che, ognuno, dovranno mandare un messaggio ai rivali. Alex Marquez vorrà dimostrare che non è lassù per caso o grazie agli errori del fratello. Lo stesso fratello Marc vorrà ribadire che, senza quelle cadute sarebbe già ampiamente in fuga. Infine Pecco Bagnaia che deve ancora trovare il giusto feeling con la sua GP25 e, farà di tutto per mandare un segnale ai rivali per dimostrare che per il titolo ci sarà anche lui.

Il venerdì di Le Mans prenderà il via alle ore 10.45 con la FP1, mentre le pre-qualifiche saranno alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Jerez de la Frontera. Buon divertimento!